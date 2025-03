Près de 90% des Suisses ont déclaré être fréquemment en contact avec des personnes ayant une nationalité, une religion ou une couleur de peau différente de la leur. Selon une étude, près d’un tiers d’entre eux éprouve un sentiment de dérangement face à l'altérité.

Depuis 2020, l'OFS constate une augmentation des attitudes négatives envers les personnes étrangères, juives et musulmanes, notamment. ATS

Keystone-SDA ATS

Même si l’ouverture prédomine en Suisse, les valeurs d’indices qui mesurent les attitudes xénophobes et hostiles envers des groupes cibles sont en augmentation depuis 2020, a dévoilé mardi l’Office fédéral de la statistique (OFS) dans son monitoring qu’il propose depuis 2016.

L’OFS indique que ces résultats montrent une rupture avec la tendance vers des attitudes plus ouvertes qui ont été observées entre 2016 et 2020, notant une augmentation des attitudes négatives envers les personnes étrangères, juives et musulmanes.

En 2024, environ 27% des personnes interrogées ont déclaré avoir une expérience de discrimination. Parmi les victimes, la moitié évoque leur nationalité comme motif de la discrimination subie.