Les bars et clubs suisses veulent repenser leur sécurité

Les établissements festifs suisses s'interrogent sur leurs mesures de sécurité après l'incendie qui a ravagé le bar «Le Constellation» à Crans-Montana. Si plusieurs mesures ont été proposées, les acteurs du monde de la nuit ne veulent pas non plus tomber dans la précipitation.

Après le drame de Crans-Montana, les bar et clubs veulent mieux protéger leurs espaces (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Il y a une grande tristesse et beaucoup d'empathie pour les victimes et leurs proches chez les responsables d'établissements que j'ai rencontrés», explique lundi à Keystone-ATS Alexander Bücheli, porte-parole de la Commission suisse bar et club (CSBC) et directeur général de la commission bar&club (BCK) de Zurich.

La sécurité dans ces établissements nocturnes est devenue centrale en Suisse et en Europe après l'incendie qui a fait à ce jour 40 morts et 116 blessés. La Ville de Lausanne a annoncé lundi qu'elle allait demander à près de 600 établissements de vérifier leur protocole de sécurité.

En prévision des épreuves de Coupe du monde ski alpin, les communes d'Adelboden et de Lauterbrunnen dans l'Oberland bernois ont décidé de vérifier la sécurité de leurs établissements respectifs. En France, le Préfet de police de Paris a annoncé lundi plusieurs contrôles dans les établissements de nuit de la capitale.

Vigilance accrue

«Avant de pouvoir ouvrir, un établissement doit soumettre un plan de sécurité qui comporte le nombre de sorties de secours, la ventilation, les détecteurs de fumée ou encore les extincteurs», explique Alexander Bücheli. Si le plan n'est pas complet, alors l'établissement ne peut pas ouvrir.

Président de GastroSuisse, Beat Imhof estime que le drame de Crans-Montana a créé une «grande responsabilité» tant chez les tenanciers que chez les personnes qui doivent contrôler les établissements. «Tout le monde veut éviter de répéter ce type d'événement. Dans les prochains jours, tout le monde va regarder que les portes coupe-feu soient bien fermées où qu'une chaise ne bloque pas le passage».

En Suisse, ce sont les cantons qui dictent les réglementations liées aux établissements festifs et ces dernières sont réputées comme étant strictes. Tant M. Bücheli que M. Imhof citent l'exemple de Zurich pour étayer leurs propos: chaque lieu de fête y est contrôlé une fois par année. Il connaît la date de son contrôle, mais sait également que des inspections surprise peuvent avoir lieu.

Bannir les «fontaines»

En l'état, les investigations ont montré que le départ du feu était lié à l’usage de «fontaines». Il s'agit de corps non métalliques contenant une composition pyrotechnique produisant des étincelles et des flammes. Certains gérants d'établissements ont donc décidé de ne plus utiliser ces engins.

«Il est important pour nous d'attendre les résultats définitifs de l'enquête et de connaître les causes de l'incendie. A ce moment-là, nous pourrons réfléchir à des mesures efficaces», temporise Alexander Bücheli. «Sur les images de Crans-Montana, on voit que ces bougies sont proches du plafond. On n'est pas dans le même cas de figure que lorsque l'on met une bougie sur un gâteau au restaurant», abonde Beat Imhof. M. Bücheli indique toutefois que la BCK de Zurich a recommandé à ses membres de ne pas utiliser ces bougies lumineuses, aussi par respect pour les victimes et leurs proches.

L'Office fédéral de la police (fedpol) classe les «fontaines» dans la catégorie F1, ce qui en pyrotechnie correspond aux engins à danger et nuisance sonore très faibles et adaptés à un usage en intérieur. Fondateur du distributeur pyrotechnique suisse Pyrostar, David Schärz explique à Keystone-ATS qu'un mode d'emploi, qui décrit le maniement et les précautions à prendre, doit être fourni avec chaque engin pyrotechnique acheté.

«Le mode d'emploi doit être en allemand, français et italien. Concernant les fontaines il doit y avoir une distance d'un mètre entre la fin de la flamme et le plafond et l'objet ne doit pas être mis au contact de matières inflammables», détaille M. Schärz.

Valoriser la formation

Autre mesure mise en avant pour éviter un futur drame: une meilleure formation des employés des établissements face à ce genre de situation. «Normalement dans ce type d'établissements, il faut qu'une personne du staff, comme le responsable de soirée ou le chef de bar et les agents de sécurité soient formés sur ce sujet», déclare Alexander Bücheli.

«Il faut que le personnel soit au courant de ce qu'il doit faire dans ce genre de situation et pas seulement en cas d'incendie. Il doit connaître les systèmes de sécurité pour pouvoir réagir quand le patron n'est pas là», explique le président de GastroSuisse. La faitière propose d'ailleurs des formations de sécurités totales

Finalement, tant Alexander Bücheli que Beat Imhof s'accordent à dire qu'il ne sert à rien de prendre des mesures trop rapidement, mais plutôt se montrer encore plus exigeant dans le contrôle et le respect des réglementations en vigueur.