Les Bernois se rendent aux urnes dimanche pour renouveler le Conseil-exécutif et le Grand Conseil. Deux alliances se disputent la majorité actuellement détenue par la droite au gouvernement: le camp bourgeois formé de l'UDC, du PLR et du Centre et la coalition rose-verte avec le Parti socialiste et les Vert-e-s. Trois candidats sont en lice pour occuper le siège garanti au Jura bernois.

Les affiches pour les élections cantonales sont installées près de la gare, devant l'église Heiliggeist, le vendredi 27 février 2026 à Berne. (KEYSTONE/Alessandro della Valle) KEYSTONE

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Seule certitude, la composition du Conseil-exécutif sera largement remodelée à l'issue des élections. Trois des sept conseillers d'Etat ne briguent pas un nouveau mandat: l'UDC Christoph Neuhaus, le socialiste Christoph Ammann et la Verte Christine Häsler. Les quatre autres conseillers d'Etat en course devraient être réélus.

La coalition rose-verte tente de s'emparer de la majorité perdue en 2016 avec son ticket à quatre candidats: la conseillère d'Etat socialiste Evi Allemann, le maire socialiste de Tramelan Hervé Gullotti, le maire socialiste de Langenthal Reto Müller et la conseillère nationale verte Aline Trede.

L'alliance bourgeoise se lance dans la course avec cinq candidats, dont les trois conseillers d'Etat: la centriste Astrid Bärtschi, l'UDC Pierre Alain Schnegg et le PLR Philippe Müller. S'y ajoutent deux candidats UDC, le maire de Thoune Raphael Lanz et celui de Zollikofen Daniel Bichsel.

L'ambition du camp bourgeois est de profiter des trois départs pour tenter de décrocher cinq des sept sièges et de ne laisser que deux sièges à la gauche. Selon les sondages, les élections devraient toutefois déboucher sur un statu quo des forces en présence: quatre sièges à la droite et trois à la gauche.

Trio dans le Jura bernois

Trois candidats sont en lice pour occuper le siège réservé au Jura bernois par la Constitution: Pierre Alain Schnegg, Hervé Gullotti et le représentant du Parti évangélique Tom Gerber, agriculteur à Reconvilier. L'élu de la partie francophone du canton détermine en général la majorité au Conseil-exécutif.

Socialistes et Vert-e-s ont convenu l'année dernière de lancer une seule candidature pour ravir le siège détenu depuis 2016 par l'actuel directeur de la santé, des affaires sociales et de l'intégration.

Grand Conseil

Quant aux élections au Grand Conseil, elles enregistrent un record de participation en dépit du départ de Moutier: 2261 candidats se présentent pour repourvoir les 160 sièges. L'UDC est aujourd'hui le parti le plus important avec 44 sièges devant le PS avec 34 élus.

Le cercle électoral du Jura bernois dispose de 12 mandats garantis par la Constitution. Jusque-là divisées par la Question jurassienne, aujourd'hui résolue avec le transfert de Moutier, les forces socialistes présentent un front uni.