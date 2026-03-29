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Elections cantonales Les candidats de droite en tête pour le gouvernement bernois

ATS

29.3.2026 - 15:10

Après le dépouillement de deux arrondissements sur dix, le camp bourgeois mène la course dans l'élection au gouvernement bernois. Le candidat UDC Raphaël Lanz est en tête devant la conseillère d'Etat centriste Astrid Bärtschi, le conseiller d'Etat PLR Philippe Müller et le conseiller d'Etat UDC Pierre Alain Schnegg.

Un panneau indique le chemin vers le bureau de vote dans la ville de Berne, le dimanche 29 mars 2026. Les électeurs du canton de Berne élisent le gouvernement et le parlement, le Grand Conseil. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Un panneau indique le chemin vers le bureau de vote dans la ville de Berne, le dimanche 29 mars 2026. Les électeurs du canton de Berne élisent le gouvernement et le parlement, le Grand Conseil. (KEYSTONE/Anthony Anex)
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.03.2026, 15:10

29.03.2026, 15:11

La conseillère d'Etat socialiste Evi Allemann pointe à la 6e place. Le candidat francophone de la gauche, Hervé Gullotti, se classe à la 11e place, selon ces résultats intermédiaires qui portent sur deux arrondissements administratifs de l'Oberland, ceux de Frutigen- Niedersimmental et d'Interlaken-Oberhasli. La participation provisoire s'élève à 36%.

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