Après le dépouillement de deux arrondissements sur dix, le camp bourgeois mène la course dans l'élection au gouvernement bernois. Le candidat UDC Raphaël Lanz est en tête devant la conseillère d'Etat centriste Astrid Bärtschi, le conseiller d'Etat PLR Philippe Müller et le conseiller d'Etat UDC Pierre Alain Schnegg.

Un panneau indique le chemin vers le bureau de vote dans la ville de Berne, le dimanche 29 mars 2026. Les électeurs du canton de Berne élisent le gouvernement et le parlement, le Grand Conseil. (KEYSTONE/Anthony Anex) KEYSTONE

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La conseillère d'Etat socialiste Evi Allemann pointe à la 6e place. Le candidat francophone de la gauche, Hervé Gullotti, se classe à la 11e place, selon ces résultats intermédiaires qui portent sur deux arrondissements administratifs de l'Oberland, ceux de Frutigen- Niedersimmental et d'Interlaken-Oberhasli. La participation provisoire s'élève à 36%.