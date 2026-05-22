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Financement des dépenses d'armement Les cantons soutiennent l'augmentation de la TVA pour l'armée

ATS

22.5.2026 - 17:09

Les cantons se prononcent en faveur d'une augmentation de la TVA au profit de l'armée. La Conférence intergouvernementale «Armée, protection civile et sapeurs-pompiers» demande parallèlement que soient examinées différentes options pour le financement des dépenses d'armement.

Les cantons se prononcent en faveur d'une augmentation de la TVA au profit de l'armée (archives).
Les cantons se prononcent en faveur d'une augmentation de la TVA au profit de l'armée (archives).
Keystone

Keystone-SDA

22.05.2026, 17:09

La Conférence soutient en principe l'augmentation de 0,8 point de la TVA sur dix ans proposée par le Conseil fédéral. Les recettes ainsi générées serviront à financer des projets d'armement. Les personnes intéressées ont jusqu'à fin mai pour faire part de leurs commentaires.

Comme il n'est pas certain que ce projet recueille une majorité au Parlement et lors d'un référendum, la conférence insiste toutefois pour que des solutions de financement alternatives soient explorées, indique-t-elle vendredi dans un communiqué.

Lors de son assemblée plénière, la Conférence gouvernementale a encore demandé au ministre de la défense Martin Pfister de lui présenter les projets d’armement en cours. Elle a pris connaissance avec regret des «nombreux projets sous-financés dans l'armée et la protection de la population».

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