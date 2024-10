En Suisse, le nombre de cas de Covid long chez les enfants est en forte augmentation. L’OFSP a publié une fiche d’information pour soutenir les écoles, tandis que des organisations soulignent l’urgence de la situation.

Des millions de personnes en Europe souffriraient de Long Covid. Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Cette initiative, achevée en juin 2024, vise à sensibiliser aux conséquences à long terme des infections virales, comme le rapporte «Blick».

Le nombre d’enfants et d’adolescents touchés ne cesse d’augmenter, comme le montre un communiqué de Long Covid Kids Suisse et ProtectTheKids Suisse.

Épuisement, fatigue et troubles cognitifs

Environ 300 familles, principalement de Suisse alémanique, échangent dans des groupes en ligne pour trouver du soutien. Parmi les symptômes les plus fréquents figurent l’épuisement, la fatigue et les troubles cognitifs.

Le malaise post-exercice (PEM), qui entraîne une aggravation des symptômes après un effort minime, est particulièrement grave.

Très peu de soutien scolaire

Claudia Schumm, de Long Covid Kids Suisse, critique le fait que les enfants touchés mettent souvent trop de temps à obtenir un soutien scolaire. Le canton de Thurgovie est le seul à avoir édicté une réglementation pour les cours individuels, mais celle-ci n’est pas suffisamment communiquée.

Claudia Schumm souligne l’importance de cette mesure. Elle indique que la publication de la fiche d’information juste avant le début de l’année scolaire 2024/25 était cruciale pour préparer les écoles à relever ces défis.

Le document, disponible en plusieurs langues, fournit non seulement des informations sur les symptômes et les défis scolaires, mais aussi des recommandations d’action concrètes.

«Des enfants et adolescents qui ne veulent plus vivre»

Les soins médicaux sont insuffisants et de nombreux pédiatres sont surchargés. Claudia Schumm souligne que la souffrance des enfants est aggravée par le manque de compréhension des adultes.

Certains enfants sont si gravement touchés qu’ils ne peuvent plus quitter leur lit, ce qui entraîne une perte d’éducation et de contacts sociaux. « Nous avons dans notre groupe des enfants et adolescents qui ont dit qu’ils ne voulaient plus vivre », a déclaré Schumm au Blick.

Défis financiers et bureaucratiques

Les familles sont souvent confrontées à des défis financiers et bureaucratiques, tandis que des données fiables sur le Covid long en Suisse font défaut.

Les estimations se basent sur des études étrangères, ce qui complique encore la situation. Fredy Neeser, de ProtectTheKids, demande donc des mesures ciblées, dont la distribution rapide de la fiche d’information de l’OFSP et la création d’un centre interdisciplinaire pour les conséquences à long terme des maladies infectieuses.