Les CFF effectueront cet été d'importants travaux d'entretien budgétés à 90 millions de francs sur la ligne Fribourg-Berne. Celle-ci sera interrompue du 27 juin au 25 août et substituée pour le trafic grandes lignes par un service de bus de remplacement.

La fermeture totale de la ligne Fribourg-Berne, ici le viaduc de Grandfey, permet de concentrer les travaux sur huit semaines, sans quoi les restrictions auraient duré environ trois ans. sda

Keystone-SDA ATS

«La fermeture totale de la ligne permet de concentrer les travaux sur huit semaines. Sans quoi les restrictions auraient duré trois ans», ont indiqué vendredi à Fribourg le directeur régional des CFF pour la Suisse romande David Fattebert et son homologue pour la région Centre Michel Berchtold. Sans oublier l'aspect sécurité.

Différents travaux sont déjà en cours depuis septembre. Des chantiers qui vont entrer dans une «phase intensive» pendant l'été, avec notamment la modernisation complète de la gare de Schmitten (FR) pour permettre l'accès aux trains de plain-pied et le réaménagement d'aiguillages en gare de Fribourg.

Figurent aussi au programme l’entretien complet de la voie et le remplacement d’aiguillages à Guin (FR), ou encore le renouvellement de 8 km de voie et de ligne de contact entre Flamatt (FR) et Berne. Quelque 200 ouvriers seront à l'œuvre durant les travaux deux mois durant, avec un budget se montant à 90 millions de francs.

Faibles affluences

Comme déjà annoncée, l'interruption aura donc lieu du vendredi 27 juin à 22h30 au lundi 25 août à 4h00. Elle doit permettre de réduire la durée des nuisances sonores et d’éviter à la clientèle des restrictions de trafic importantes, a souligné l'ancienne régie fédérale pour motiver son choix.

Les CFF accompliront principalement les travaux pendant les vacances d’été pour limiter le nombre de pendulaires concernés. Lors de la fermeture complète d’un tronçon de ligne, ils engageront les machines de chantier de façon «concentrée et ininterrompue», en diminuant les risques liés à la circulation des trains.

Pendant l’interruption totale, l'IC1 reliant Genève-Aéroport à St-Gall et l'IR15 entre Genève-Aéroport et Lucerne seront notamment supprimés. Un sort identique sera réservé au RE2 entre Fribourg et Berne et au RE3 entre Fribourg et Guin, ont fait savoir les CFF. D'autres trajets seront affectés (S1 et S2).

Souplesse commerciale

Une ligne de bus directs reliera toutes les 10 minutes Fribourg et Berne en remplacement des trains grandes lignes IC1, IR15 et RE, avec une cadence de 15 minutes après 20h00. Il faudra compter avec des temps de parcours plus longs, par exemple un supplément de 30 minutes entre Fribourg et Berne.

En plus de la ligne de bus directs pour le trafic longue distance, quatre offres seront mises en place en remplacement des trains régionaux supprimés. En outre, la clientèle entre la Suisse romande et la Suisse alémanique pourra voyager en empruntant la ligne du Pied du Jura, avec les trains IC5 via Neuchâtel/Bienne.

Au-delà, les CFF ont prévu des mesures de souplesse commerciale. Les abonnements de 1re classe pourront être échangés contre des abonnements de 2e classe au prorata, au lieu d’une restitution, dans la mesure où les bus de remplacement ne proposent évidemment pas de 1re classe. Aucun frais ne sera perçu.

Vélos et Eurofoot

Les abonnements de 1re ou 2e classe pourront être remboursés au prorata, au lieu de la restitution, si les clients veulent renoncer à leur abonnement pendant l’interruption totale. Sans frais aucun ici aussi. A noter que les vélos ne seront pas admis dans les bus, sauf durant les heures creuses dans certains bus régionaux.

La tenue de l’Euro féminin de football UEFA 2025, du 2 au 27 juillet, a été par ailleurs intégrée dans la planification de l’offre de substitution. L'événement implique déjà la mise en circulation de près de 400 trains spéciaux. Les CFF renforceront, au cas par cas, la fréquence et la capacité des bus de remplacement.