Malgré 20’000 chantiers Les CFF ont enregistré un record d'affluence en 2025

ATS

11.3.2026 - 09:30

En 2025, les CFF ont enregistré taux d'affluence record, avec 1,43 million de passagers. Malgré 20'000 chantiers, la ponctualité du réseau a légèrement augmenté et la réorientation du trafic marchandises «suit son cours».

Les CFF ont enregistré un taux d'affluence record en 2025, avec 1,43 million de passagers (image d'illustration).
Les CFF ont enregistré un taux d'affluence record en 2025, avec 1,43 million de passagers (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

11.03.2026, 09:30

11.03.2026, 09:32

L'an dernier, 94,1% des trains sont arrivés à l'heure, contre 93,2% en 2024, annoncent les CFF mercredi. Le nouvel horaire pour la Suisse romande et un regroupement des travaux, effectués lors d'interruptions globales, ont participé à ce progrès, selon eux.

Si la demande a augmenté, les frais d'exploitation, de maintenance et d'énergie aussi. Les CFF constatent aussi un recul des produits du trafic marchandises.

L'entreprise a généré un bénéfice de 496 millions de francs, presque le double des 275 millions atteints en 2024. Mais il est dû à des «effets positifs uniques» et ne contribue ainsi pas à la réduction de la dette, note-t-elle.

Les CFF doivent encore se pencher sur divers défis, comme le retard des trains étrangers aux gares frontières. La sécurité reste aussi un «thème central».

