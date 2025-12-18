  1. Clients Privés
Finances fédérales Les Chambres devront se départager sur le budget vendredi

ATS

18.12.2025 - 09:22

Le National et le Conseil des Etats devront se mettre d'accord vendredi sur le budget 2026. Quelques désaccords persistent, principalement sur les montants prévus pour les ressources de plusieurs départements.

Le budget 2026, présenté par le rapporteur de commission Jacques Nicolet (UDC/VD) au National, a occupé les parlementaires pendant de longues heures durant la session d'hiver.
Le budget 2026, présenté par le rapporteur de commission Jacques Nicolet (UDC/VD) au National, a occupé les parlementaires pendant de longues heures durant la session d'hiver.
ATS

Keystone-SDA

18.12.2025, 09:22

18.12.2025, 11:20

Le Conseil national veut couper de moitié le budget dédié aux ressources dans les départements des finances, de l'environnement et de l'économie, jugeant que cette enveloppe n'a jusqu'ici fait que grandir sans raison valable apparente. Il a maintenu cette position jeudi.

Le Conseil des Etats veut lui maintenir les montants prévus. Les deux Chambres devront se mettre d'accord vendredi en conférence de conciliation. Elles auront aussi à décider si Suisse Tourisme verra son budget coupé ou non.

Malgré les petites divergences restantes, les élus se sont félicités des compromis trouvés au cours des débats. Conseillers nationaux et aux Etats sont rapidement tombés d'accord par exemple sur une augmentation du budget pour l'armement, la cybersécurité, Fedpol ainsi que pour l'agriculture et la viticulture.

Ils ont aussi trouvé un terrain d'entente concernant l'enveloppe pour le centre antipoison Tox Info, qui bénéficiera de 1,5 million pour assurer sa survie, et sur le soutien dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Le refus dans un premier temps du National d'ajouter un million dans l'enveloppe prévue à cet effet avait fait un tollé auprès de la population. Il était ensuite revenu sur sa décision.

Le budget voté jeudi au National prévoit un solde structurel de 94,88 millions de francs, contre 58,2 au Conseil des Etats. En cas de désaccord persistant à l'issue de la conférence de conciliation, la proposition de budget la moins élevée l'emporte.

