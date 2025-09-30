Voici ce qui va changer pour vous au mois d'octobre

Le 1er octobre, plusieurs nouveautés entreront en vigueur en Suisse. blue News vous présente les principaux changements et adaptations.

Les locataires recevront à l'avenir davantage d'informations de la part de l'administration. (image symbolique) IMAGO/YAY Images

Sven Ziegler

En octobre, plusieurs changements entreront en vigueur en Suisse et concerneront des domaines de vie très différents. Du droit du bail à la gestion des espèces invasives en passant par le quotidien informatique, vous devez connaître ces nouveautés.

L'accord de libre-échange entre en vigueur

L'accord de libre-échange entre les États de l'AELE et l'Inde entrera en vigueur le 1er octobre. Le 10 mars 2024, le ministre de l'économie Guy Parmelin avait cosigné à Delhi l'accord de commerce et de partenariat économique entre l'AELE et l'Inde. L'Islande, le Liechtenstein et la Norvège sont également parties à l'accord. Ce sont les trois autres pays membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE).

La Confédération place de grands espoirs dans cet accord. Près de 95% des exportations suisses actuelles vers l'Inde bénéficieront d'un allègement des droits de douane. Les produits suisses les plus divers bénéficieront d'un meilleur accès au marché indien, comme les produits pharmaceutiques et chimiques, les machines et les montres.

L'accord prévoit également une promotion des investissements. Les États de l'AELE se sont engagés - une première selon le Conseil fédéral - à mener des activités de promotion. Leur objectif est de réaliser 100 milliards de dollars d'investissements en provenance des États de l'AELE et de créer un million d'emplois au cours des 15 années suivant l'entrée en vigueur de l'accord.

Les passages de frontière seront enregistrés numériquement

Les passages de frontières dans l'espace Schengen doivent être enregistrés numériquement à partir de l'automne. La Commission européenne a fixé au 12 octobre la date de lancement du système dit d'entrée/sortie. En Suisse, le système sera introduit dans les aéroports.

Le système d'entrée/sortie (EES) permet de saisir numériquement les données des voyageurs en provenance de pays tiers lors de leur entrée, de leur transit ou de leur sortie de l'espace Schengen. Les données personnelles figurant dans le passeport, la date et le lieu d'entrée ou de sortie ainsi que les empreintes digitales et une photo du visage seraient ainsi enregistrées. L'objectif est de simplifier les échanges entre les autorités frontalières et d'améliorer la sécurité au sein de l'espace Schengen.

Il devrait également rendre la fraude à l'identité plus difficile. Le système ne sera utilisé que pour les personnes qui voyagent pour un court séjour de 90 jours maximum. En Suisse, les trois «grandes frontières extérieures de l'espace Schengen», Bâle-Mulhouse, Genève et Zurich, seront dans un premier temps reliées à l'EES.

Nouveau commandant pour les Forces aériennes

Le divisionnaire Christian Oppliger prendra ses fonctions de commandant des Forces aériennes suisses le 1er octobre. Le Conseil fédéral l'a nommé à ce poste. Oppliger succède ainsi à Peter Merz, démissionnaire, qui deviendra début novembre le nouveau CEO de l'entreprise Skyguide. Oppliger, 52 ans, est entré dans le corps des pilotes professionnels en 1993 en tant que pilote militaire.

Christian Oppliger prendra ses fonctions de commandant des Forces aériennes suisses le 1er octobre. KEYSTONE

En tant que pilote d'escadrille et instructeur, il a en outre participé à différents groupes de projet. En été 2021, Oppliger a pris la fonction de chef pour l'introduction de l'avion de combat américain F-35 acheté par la Suisse. Début janvier 2024, Oppliger a été nommé commandant suppléant des Forces aériennes.

Le droit du bail devient plus transparent

A partir du 1er octobre, les bailleurs de plusieurs cantons devront fournir de nouvelles informations lorsqu'ils louent un nouveau logement. Le dernier taux d'intérêt de référence en vigueur et le renchérissement devront désormais être indiqués sur le formulaire de loyer initial.

Cela devrait permettre aux locataires de mieux évaluer si le loyer demandé est justifié et s'il vaut la peine de le contester. Cette obligation ne s'applique toutefois que dans les cantons où la formule est obligatoire, comme Zurich, Lucerne ou Bâle-Ville.

Le Conseil fédéral en attend plus de transparence, les associations de locataires y voient un pas important dans la lutte contre les loyers excessifs. Pour les bailleurs, ce changement signifie qu'ils devront remplir leurs documents avec plus de soin; des erreurs pourraient rapidement conduire à des procédures.

Windows 10 arrive à son terme

Pour des millions d'utilisateurs d'ordinateurs, le 14 octobre marque la fin d'une ère: Microsoft met fin au support gratuit de Windows 10. Les failles de sécurité ne seront alors plus comblées automatiquement et il n'y aura plus de mises à jour.

Ceux qui veulent continuer à travailler en toute sécurité doivent soit passer à Windows 11, soit s'assurer des Extended Security Updates. Cette solution complémentaire est disponible gratuitement en Suisse pendant un an, puis coûte environ 30 dollars par appareil et par an.

Les entreprises en particulier doivent agir maintenant pour que leurs systèmes ne restent pas vulnérables. Ceux qui travaillent encore chez eux avec des PC plus anciens devraient vérifier s'il est judicieux de passer à Linux ou à d'autres systèmes. Les experts informatiques mettent en garde: sans mise à jour, le risque de piratage augmente considérablement.

Changement d'heure

Le 26 octobre, l'heure d'été prendra fin: à 3 heures du matin, les horloges seront ramenées à 2 heures. À partir de ce moment-là, l'heure normale, l'heure de l'Europe centrale, s'appliquera à nouveau. Les horloges s'aligneront sur cette heure pendant cinq mois, jusqu'au 29 mars 2026. L'heure d'Europe centrale donne le rythme en Suisse depuis plus de 125 ans.

Comme l'écrit l'Institut fédéral de métrologie (Metas), le langage populaire se trompe lorsqu'il parle d'heure d'hiver. Il n'y a donc que l'heure d'été et l'heure normale. Avec l'heure normale, il fait à nouveau nuit plus tôt le soir. Le changement d'heure existe en Suisse depuis 1981.

Les frelons peuvent être combattus en forêt

Depuis quelques années, le frelon asiatique se propage également en Suisse et devient un problème pour les abeilles, les apiculteurs et des écosystèmes entiers. A partir du mois d'octobre, les autorités et les entreprises spécialisées pourront pour la première fois lutter contre ses nids également en forêt avec des biocides autorisés. Jusqu'à présent, cela n'était autorisé que dans les zones urbaines - précisément là où les animaux construisent de petits nids au printemps.

Mais en été et en automne, ils se déplacent vers la cime des arbres, où les colonies deviennent gigantesques. Pour les apiculteurs, la nouvelle réglementation représente un soulagement important : cette espèce invasive peut affaiblir considérablement les colonies d'abeilles. Les citoyens doivent certes continuer à signaler les nids suspects, mais en aucun cas mettre la main à la pâte.

Les spécialistes soulignent qu'il faut éviter toute confusion avec des espèces indigènes inoffensives.