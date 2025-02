Le chef de l'armée suisse jette l'éponge

Le chef de l'armée, Thomas Süssli, et celui du renseignement, Christian Dussey, ont tous deux annoncé leur démission, annonce mardi la NZZ. Contacté, le département de la défense a indiqué à Keystone-ATS ne vouloir donner aucun commentaire.

L'annonce de la démission du chef de l'armée, Thomas Süssli, intervient un mois après celle de la cheffe du département de la défense, Viola Amherd (archives). ATS

Keystone-SDA, clsi, ats ATS

Le chef de l'armée, Thomas Süssli, a donné sa démission fin janvier, selon le journal alémanique. Il devrait rester en poste jusqu'à la fin de l'année.

Le chef du Service de renseignement de la Confédération (SRC), Christian Dussey, a lui donné sa démission quelques jours plus tôt, indique la NZZ. Il devrait rester en fonction jusqu'à fin mars 2026. Plusieurs sources ont confirmé ces informations au quotidien zurichois.

L'annonce de ces deux démissions survient un peu plus d'un mois après que la cheffe du département de la défense, Viola Amherd, a annoncé son départ. Elle intervient aussi tout de suite après la publication d'un rapport accablant pour le groupe Ruag MRO, aux mains de la Confédération.

Parlementaires «pas surpris»

Les parlementaires se sont montrés peu surpris après l'annonce par la NZZ de la démission des chefs de l'armée, Thomas Süssli, et du renseignement, Christian Dussey. Le conseiller national Gerhard Andrey (Vert-e-s/FR) s'attend à des mois difficiles à venir, tandis que le député Jean-Luc Addor (UDC/VS) voit une opportunité pour relancer le département de la défense.

«C'est une surprise et ce n'est pas une surprise non plus», déclare Gerhard Andrey à Keystone-ATS mardi. Il s'exprimait suite à l'annonce de la démission du chef de l'armée et de celui du Service de renseignement de la Confédération (SRC) dans la NZZ.

M. Andrey s'attend à des mois difficiles parce «qu'il va manquer les personnes qui vont aller de l'avant». «Il va falloir chercher des nouvelles personnes à la fois à la tête du SRC et de l'armée, avec une nouvelle personne en charge du DDPS», déclare-t-il.

Le Fribourgeois se montre cependant optimiste face à ces «bouleversements» et dit voir une opportunité de mieux faire. Il mentionne plusieurs choses «qui ne vont pas» au DDPS, sans toutefois considérer tout le département comme étant en crise.

«Mains désormais libres»

Le conseiller national Jean-Luc Addor (UDC/VS), également interrogé par Keystone-ATS, considère que Thomas Süssli et Christian Dussey «ont pris leurs responsabilités», à l'instar de la ministre de la défense Viola Amherd, qui a annoncé sa démission en janvier.

«Le prochain chef du département aura les mains libres pour constituer une équipe sur laquelle se reposer dans un département clé pour la sécurité du pays», dit-il. Le Valaisan estime que le Conseil fédéral a désormais l'occasion de reprendre la main et donner une autre orientation que celle «qui a été donnée sans succès ces dernières années».Le remplaçant de Viola Amherd doit être élu le 12 mars.