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Espagne Les chrétiens ne peuvent pas «promouvoir la guerre», dit le pape

ATS

10.6.2026 - 20:45

Le pape Léon XIV a affirmé mercredi que les chrétiens ne pouvaient pas se considérer comme tels s'ils étaient pour «la guerre». Il a fait cette déclaration lors d'une messe à la Sagrada Familia de Barcelone.

Le pape Léon XIV lors d'une messe à la Sagrada Familia en Espagne.
Le pape Léon XIV lors d'une messe à la Sagrada Familia en Espagne.
ATS

Keystone-SDA

10.06.2026, 20:45

10.06.2026, 20:46

«Nous ne pouvons pas croire en Jésus et promouvoir la guerre», a-t-il déclaré dans son homélie prononcée à la basilique de la Sagrada Familia de Barcelone.

«Nous ne pouvons pas croire en Jésus et abandonner celui qui souffre, celui qui pleure, celui qui fuit la misère», a-t-il poursuivi devant des milliers de fidèles, parmi lesquels le roi d'Espagne Felipe VI et son épouse, la reine Letizia, semblant faire allusion à la question migratoire.

Fin mai, Léon XIV avait jugé obsolète le concept de «guerre juste» défendu notamment par l'administration américaine de Donald Trump dans le contexte de la guerre contre l'Iran, initiée par les États-Unis et Israël.

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