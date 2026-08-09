Alors que la Suisse transpire sous des températures de 30 degrés et plus, les cigognes se préparent déjà pour l'hiver. La Station ornithologique suisse reçoit actuellement de nombreux appels concernant de grands groupes qui se rassemblent dans les champs. Une des raisons est la migration des oiseaux vers le sud.

Des groupes de plus de cent oiseaux ont été observés, a expliqué Livio Rey, porte-parole de la Station ornithologique, à Keystone-ATS. Ainsi, un groupe de 250 échassiers a été signalé mardi à Chavornay (VD), sur la plateforme d'observation en ligne de la Station ornithologique (ornitho.ch). Une personne a observé un rassemblement de 180 cigognes dans la région de Genève le lendemain.

Un tel regroupement n'est pas inhabituel, selon M. Rey: «Il ne s'agit pas non plus des plus grands groupes que nous ayons jamais enregistrés.»

Cigognes «allemandes» et «françaises»

Selon la Station ornithologique, les nombreuses observations s'expliquent assez simplement: d'une part, les cigognes sont particulièrement nombreuses à se déplacer après la période de reproduction. En effet, les jeunes volatiles qui viennent de prendre leur envol grossissent les effectifs.

«A cela s'ajoute le fait que la période de migration a commencé et que des cigognes blanches d'Allemagne et de France, en route vers le sud, peuvent donc également apparaître chez nous», explique M. Rey.

Courants d'air chauds

Ces oiseaux aiment particulièrement se rassembler sur les champs fraîchement labourés et les prairies fraîchement fauchées. Là, les cigognes trouvent assez facilement de la nourriture, comme des sauterelles, des souris ou des vers de terre. «Parfois, les grands groupes passent aussi la nuit sur les toits, ce qui est alors remarqué par la population», ajoute M. Rey.

Selon le porte-parole de la Station ornithologique, le fait que les cigognes blanches utilisent les courants d'air chaud pour prendre de l'altitude joue également un rôle dans ces rassemblements. Elles se rassemblent donc là où les conditions sont favorables. Il ne s'agit pas d'un comportement social au sens strict du terme. On observe également que les groupes se séparent à nouveau.

Les cigognes blanches de Suisse sont des «migratrices de l'ouest»: elles se rendent traditionnellement en Afrique de l'Ouest en passant par l'Espagne et le détroit de Gibraltar. La migration commence généralement à la mi-juillet. Une autre route, celle des «migrateurs de l'est», mène de l'Est de l'Allemagne et de l'Europe de l'Est à l'Afrique de l'Est en passant par le Bosphore et le Golfe de Suez.

«Pic de passage»

Actuellement, la Suisse connaît le «pic de passage», explique M. Rey, avec de très nombreux spécimens. Typiquement, les animaux adultes reviennent ensuite en Europe à partir de février pour la nidification.

Toutefois, les ornithologues observent de plus en plus un nouveau comportement migratoire, comme le confirme la Station ornithologique: des cigognes séjournent l'hiver dans la péninsule ibérique ou restent directement en Suisse. Ainsi, en janvier 2017, 288 cigognes qui passaient l'hiver en Suisse ont été recensées. En janvier 2026, elles étaient 1770 dans toute la Suisse, un nombre jamais atteint.

Les oiseaux trouvent suffisamment de nourriture ici même en hiver, explique M. Rey, parce qu'il neige moins et qu'il y a moins de gel qu'auparavant. La température en tant que telle n'a de toute façon jamais été la raison de la migration des cigognes: «Le plumage de la cigogne isole assez bien du froid, les cigognes s'en accommodent bien», dit M. Rey.

Cette année, environ 1300 couples de cigognes ont niché en Suisse, selon Cigogne Suisse.