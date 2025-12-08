«Les citoyens suisses sont horrifiés» face à la «nouvelle» carte d'identité

L'indignation est grande - du moins selon la conseillère nationale UDC Vroni Thalmann-Bieri : la nouvelle carte d'identité suisse priverait les citoyens de leur identité. Aujourd'hui, le conseiller fédéral Beat Jans a dû s'expliquer à ce sujet.

La Suisse est indignée. La raison en est sa propre carte d'identité. Keystone

Petar Marjanović

Pas le temps ? blue News résume pour toi La conseillère nationale UDC Vroni Thalmann-Bieri s'est plainte au Parlement du design de la nouvelle carte d'identité suisse, car la croix est plus petite et le terme «Confédération suisse» n'est plus écrit en toutes lettres.

Le Conseil fédéral ne se montre pas impressionné et explique que le design est utilisé depuis 2023, qu'il est nécessaire du point de vue de la sécurité et qu'il est excellent au niveau international.

Un retour à l'ancienne présentation serait coûteux et devrait faire l'objet d'un examen approfondi. Montre plus

Il y a des interventions politiques qu'il faut lire deux fois pour s'assurer que l'on n'est pas tombé par mégarde dans la satire. Et puis il y a celles qui placent la barre très haut dès le titre : «Les citoyens suisses sont horrifiés par la nouvelle carte d'identité».

C'est ainsi que la conseillère nationale UDC Vroni Thalmann-Bieri a titré sa question à l'heure des questions du Conseil national. Déposée début décembre, traitée début décembre - et maintenant racontée ici début décembre sur blue News. De quoi s'agit-il ?

Apparemment, selon Thalmann-Bieri, le pays est en ébullition. La croix suisse se rétrécit. Le mot «Confédération suisse» n'apparaît plus. La carte d'identité enlève, selon la conseillère nationale, «son identité au citoyen suisse». La pierre d'achoppement est la nouvelle carte d'identité, représentée en haut. En comparaison, l'ancienne carte d'identité est représentée en bas.

Voici à quoi ressemblait l'ancienne carte d'identité. Keystone

La Confédération, en revanche, n'est pas restée en état de choc face à l'indignation qui s'est accumulée. Le conseiller fédéral Beat Jans (PS) a dû donner sa réponse par écrit, car il n'y avait pas assez de temps pendant l'heure des questions. C'est peut-être dommage pour ceux qui auraient aimé voir si Jans pouvait également être horrifié. La formulation du Conseil fédéral laisse toutefois supposer que non.

«Cette nouvelle carte d'identité prive le citoyen suisse de son identité.» Vroni Thalmann-Bieri Conseillère nationale, UDC Lucerne

Un pays indigné depuis mars 2023

La réalité sobre commence par une date qui relativise quelque peu le drame : La «nouvelle» carte d'identité existe depuis le 3 mars 2023. L'émetteur est le Département de la justice sous le conseiller fédéral Jans. La responsabilité opérationnelle incombe à Fedpol.

Et le design, comme l'indique la réponse du gouvernement national, est renouvelé périodiquement. Un peu comme pour les billets de banque. Non pas par caprice esthétique, mais pour des raisons de sécurité technique. La deuxième image dans la fenêtre de visualisation, la photo plus grande, la texture moderne : autant d'éléments qui doivent rendre l'usurpation d'identité plus difficile. De plus, la carte a remporté en 2024 le prix «Best New National ID-Card», ce qui ne sonne pas forcément comme une indignation internationale.

Nous n'avons pas trouvé dans les archives la photo de Beat Jans indigné. En revanche, celle-ci. Keystone

La question des désignations est également abordée avec sobriété : La décision d'utiliser la forme abrégée «Suisse» au lieu de «Confédération suisse» a été prise sciemment, tout comme la réduction de la croix suisse. Ces deux éléments libèrent de la place pour les éléments de sécurité et permettent d'utiliser des caractères de plus grande taille. Le Parlement lui-même, rappelle le Conseil fédéral, utilise la même terminologie.

Peut-on revenir sur le design ? En principe oui, mais seulement après un nouvel examen complet, car les caractéristiques de sécurité et la disposition des images devraient être repensées. Et cela serait, comme on aime à le formuler dans la Berne fédérale, "«lié à des coûts supplémentaires considérables"».

Enfin, il y a la dimension internationale : les directives de l'Organisation de l'aviation civile internationale et les exigences de l'UE pour l'espace Schengen déterminent également l'aspect de la carte d'identité. Sans le respect de ces exigences, les documents d'identité suisses ne pourraient tout simplement pas être reconnus à l'étranger, selon le Conseil fédéral.