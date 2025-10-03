La psychothérapie agite la Coupole au vu de l'augmentation des coûts depuis 2022. Une motion demande de revoir à la baisse le nombre de séances prises en charge par l'assurance maladie. Une proposition qui met en lumière de grosses frictions au sein de la profession.

Actuellement, l'assurance couvre 15 séances de psychothérapie sur prescription du médecin de famille, renouvelables une fois, soit 30 séances au total. IMAGO/YAY Images

Keystone-SDA ATS

Actuellement, l'assurance couvre 15 séances de psychothérapie sur prescription du médecin de famille, renouvelables une fois, soit 30 séances au total. Au-delà, un médecin-psychiatre doit réévaluer le cas et dire si le traitement doit se poursuivre à la charge de la caisse maladie.

La motion déposée au Conseil national par la commission de la santé demande de ramener à quinze le nombre de séances de psychothérapie avant une nouvelle évaluation par le psychiatre.

Elle estime que les coûts ont explosé depuis le passage du système de délégation au modèle de la prescription. Ce système visait à faciliter l'accès à la psychothérapie, notamment pour les enfants et adolescents.

«Thérapies de confort»

«Il n'est pas normal que l'assurance maladie finance des thérapies de confort», estime le conseiller national Benjamin Roduit (Centre/VS), citant des prises en charge d'enfants pour des mauvaises notes à l'examen ou des séances de développement personnel.

Pour lui, il est inadmissible que des malades doivent attendre six mois pour un rendez-vous chez le psychiatre ou un psychologue institutionnel, tandis qu'une personne mal dans sa peau puisse rapidement consulter un psychothérapeute sur simple prescription du médecin généraliste.

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a publié en août de nouveaux chiffres: les coûts sont passés de 528 millions, dernière année sous le modèle de délégation en 2021, à 922 millions de francs en 2024. Cela représente +394 millions de francs. Entre 2022 et 2023, année où le modèle de la prescription a complètement remplacé le modèle de la délégation, les coûts ont augmenté de 217 millions de francs.

Les «psy» pas d'accord entre eux

La proposition de la motion a suscité une levée de boucliers. La Fédération suisse des psychologues (FSP) invoque la charge administrative supplémentaire. «Le nombre d'évaluations de cas ou d'autorisations de prise en charge des coûts serait multiplié par trois si celles-ci devaient être anticipées, comme le prévoit la motion», écrit-elle. La FSP ajoute qu'il est rare que les thérapies durent plus de 30 séances.

La Société suisse de psychiatrie (SSPP) a une position sensiblement différente. La motion ne répond pas au vrai défi de la profession qui ne lutte pas à armes égales, selon elle. Contrairement aux médecins, les psychologues ne sont soumis ni au numerus clausus ni au moratoire sur les cabinets médicaux.

«Une augmentation incontrôlée du nombre de cas traités risquerait d’entraîner une hausse des dépenses, sans pour autant améliorer la prise en charge des patients souffrant de troubles psychiques graves», écrit la SSPP dans sa lettre de session.

Au lieu de réduire le nombre de séances, elle demande que les psychologues-psychothérapeutes accomplissent une formation postgraduée en pratique clinique de plusieurs années.

Effets indésirables

La conseillère nationale Brigitte Crottaz (PS/VD), médecin, estime nécessaire de trouver une solution pour les deux professions. Auparavant, les psychologues étaient supervisés par les psychiatres, ce qui assurait une étroite collaboration. Le nouveau système est bon pour les cas de personnes en détresse «relativement légère».

En revanche, il peut s'avérer peu bénéfique pour des situations plus complexes. Certains patients dont l'état se péjore ou qui nécessitent une médication après 15 séances chez un psychologue se plaignent de ne pas trouver de psychiatre s'ils n'en avaient pas consulté un auparavant. Certains psychiatres quant à eux estiment ne plus être responsables de personnes qu'ils n'ont pas revues depuis plusieurs mois.

Au final, la motion a été renvoyée en commission lors de la dernière session d'automne. La droite ne perd pas espoir d'ouvrir le débat sur le nombre de séances nécessaires.

L'OFSP a de toute façon prévu de livrer en 2026 une analyse sur l'impact du changement de modèle, les éventuels problèmes de mise en œuvre et les mesures d'adaptation envisageables.