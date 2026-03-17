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Canton de Vaud Le Grand Conseil a tranché : les écoles privées pourront délivrer la maturité cantonale

ATS

17.3.2026 - 17:37

Les écoles privées vaudoises pourront délivrer des certificats cantonaux de maturité gymnasiale et non uniquement des maturités fédérales, comme actuellement. Le Grand Conseil vaudois a confirmé mardi son vote positif du premier débat.

Dans le canton de Vaud, environ 7% des élèves sont scolarisés en écoles privées (photo symbolique).
Dans le canton de Vaud, environ 7% des élèves sont scolarisés en écoles privées (photo symbolique).
ATS

Keystone-SDA

17.03.2026, 17:37

Lors du second débat, ce sont à nouveau le PLR, l'UDC et les Vert'libéraux qui ont fait pencher la balance en faveur du privé. Le oui l'a emporté par 81 voix, contre 42 non et deux abstentions.

Les députés se prononçaient sur une modification de la loi sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS) afin de permettre un examen de fin de maturité qui délivre un certificat cantonal pour les écoles privées. Le Département de l'enseignement (DEF) avait été saisi d'une demande de l'Association vaudoise des écoles privées (AVDEP), souhaitant être à pied d'égalité avec le public.

Canton de Vaud. Les écoles privées devraient pouvoir délivrer la maturité cantonale

Canton de VaudLes écoles privées devraient pouvoir délivrer la maturité cantonale

Le Conseil d'Etat avait décidé d'accepter cette demande sachant qu'il y a plusieurs autres cantons, surtout en Suisse alémanique, qui le font déjà et que ça se passe bien, selon lui. Le dernier en date est le Canton de Genève, le seul en Suisse romande. Le gouvernement rappelle aussi qu'environ 7% des élèves vaudois sont scolarisés en écoles privées.

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