«Ce qui se passe là-bas est criminel» Les collaborateurs d'une entreprise suisse de matelas en difficulté se confient

Dominik Müller

11.11.2025

Pendant des décennies, ils ont été synonymes de confort de sommeil suisse - aujourd'hui, Superba et Swissflex sont menacés de disparition. Après l'insolvabilité de l'entreprise exploitante, les collaborateurs luttent pour leur existence et l'avenir de leurs marques.

Le site de production de Flüh SO ne produit actuellement rien.
Le site de production de Flüh SO ne produit actuellement rien.
Google Street View
,

Dominik Müller, Petar Marjanović

11.11.2025, 16:47

11.11.2025, 19:55

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Les marques suisses de matelas Superba et Swissflex pourraient disparaître, car leur société d'exploitation Aquinos Bedding Switzerland AG est en faillite.
  • Les employés n'ont plus reçu de salaire depuis des mois.
  • Malgré une situation précaire, l'espoir d'un sauvetage par un éventuel investisseur subsiste.
  • Un employé concerné décrit sa situation.
Montre plus

L'annonce de l'univers de la literie locale fait les gros titres dans tout le pays ce mardi : Superba et Swissflex , deux marques traditionnelles suisses de matelas, sont sur le point de disparaître. L'exploitant, Aquinos Bedding Switzerland AG, est en faillite.

"Nous n'avons pas reçu de salaire depuis juin", raconte un collaborateur de longue date à blue News. Entre-temps, 70 pour cent de trois mois de salaire auraient été versés par la sécurité sociale. Mais la situation est difficile : "Il y a des gens chez nous qui sont à court d'argent et dont le solde de compte est à zéro à la fin du mois".

Environ 45 personnes sont aujourd'hui employées par l'entreprise exploitante, la plupart sur le site de production de Flüh SO. L'administration de Büron, dans le canton de Lucerne, est désormais orpheline. Mais le travail ne manquerait pas : "Nous avons des carnets de commandes pleins, mais nous ne pouvons pas produire parce que nous n'avons pas de matière première", explique le collaborateur.

Des flux financiers opaques

Un ancien cadre le confirme au blue News : le carnet de commandes aurait dépassé les cinq millions de francs rien que pour Aquinos Suisse en décembre 2024, "mais rien n'a pu être produit parce que la société mère [portugaise] n'a pas mis à disposition les fonds nécessaires pour l'achat de matières premières et de composants afin de pouvoir produire".

Des milliers de clients finaux et des centaines de partenaires commerciaux auraient été laissés sur le carreau par la direction au Portugal, qui n'aurait jamais reçu la marchandise commandée.

L'ancien cadre fait en outre état de flux d'argent entre la maison mère et la filiale - "sans aucune transparence pour le management local et sans accord contractuel précis". Il n'est pas exclu que les directives de compliance en vigueur et peut-être même les lois suisses aient été violées.

Une collaboratrice d'Aquinos Group n'a pas pu prendre position sur ces reproches par téléphone auprès de blue News. L'entreprise portugaise n'a pas répondu à une demande écrite.

Interrogé par blue News, le ministère public de Lucerne a indiqué qu'une plainte avait été déposée auprès du service "criminalité économique". "Nous examinons actuellement si nous devons ouvrir une enquête ou non", déclare le porte-parole du ministère public Simon Kopp. La présomption d'innocence s'applique jusqu'à une éventuelle condamnation.

Espoir de sauvetage

Pour le personnel, la situation est "délirante" - il n'est en revanche pas surpris : "Nous l'avons vu venir insidieusement. Aquinos a déjà conduit des entreprises à la faillite dans d'autres pays", explique le collaborateur. Dans la communication avec la société mère, la filiale suisse a toujours été consolée par des promesses mensongères. Le collaborateur déclare : "Ce qui se passe là-bas est criminel. C'est triste".

L'espoir d'un maintien de Superba et de Swissflex subsiste cependant. Il y a trop de passion dans ces marques traditionnelles et le feedback des clients est trop bon. Un investisseur a d'ailleurs déjà manifesté son intérêt pour une reprise. Le collaborateur n'a pas pu donner de détails à blue News pour le moment.

"Si aucune solution n'est en vue d'ici là, je m'en irai".

Lui-même se rend quotidiennement au travail malgré la situation exceptionnelle, décrit l'employé : "Les produits sont mes bébés, je ne peux pas me tourner les pouces à la maison". Au téléphone, il doit réconforter de nombreux clients. Environ cinq collègues de travail* se rencontrent actuellement tous les jours à Flüh et échangent leurs expériences.

"Je crois que nos marques seront sauvées". Il a fixé son échéance personnelle à février 2026. "J'aurai alors 50 ans, si aucune solution n'est en vue d'ici là, je serai parti".

