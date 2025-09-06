  1. Clients Privés
Des centaines de milliers de francs Les amendes impayées par les touristes coûtent cher aux communes

Philipp Fischer

6.9.2025

Chaque année, les amendes impayées des touristes coûtent des sommes considérables aux communes suisses. À Interlaken, la municipalité a récemment dû faire une croix sur plus de 300 000 francs. Le Conseil fédéral est désormais appelé à se pencher sur ce problème.

Un agent verbalise une amende de stationnement à Zurich, mais le paiement reste souvent incertain.
Un agent verbalise une amende de stationnement à Zurich, mais le paiement reste souvent incertain.
Symbolbild: Keystone

Philipp Fischer

06.09.2025, 19:04

06.09.2025, 19:39

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • La commune d'Interlaken perd chaque année des sommes importantes parce que les amendes ne peuvent pas être recouvrées.
  • Souvent, les touristes échappent aux paiements dus en louant des voitures.
  • Le gouvernement cantonal bernois demande au Conseil fédéral de prendre des mesures.
Montre plus

Un petit excès de vitesse ou un stationnement gênant, et l’amende ne tarde pas à arriver. Le problème, c’est que de nombreux touristes repartent sans la payer. C’est souvent le cas de ceux qui louent une voiture et deviennent ensuite difficiles à retrouver. Mais même les visiteurs avec leur propre véhicule échappent souvent aux poursuites une fois rentrés chez eux.

«C’est un cinglé!». Argovie: un chef de police envoie son message raciste directement à la personne visée

«C’est un cinglé!»Argovie: un chef de police envoie son message raciste directement à la personne visée

En 2025, la commune d’Interlaken (BE) a perdu un montant considérable de 387 000 francs d’amendes impayées, selon la Berner Zeitung. D’après Nils Fuchs (PLR), conseiller communal et responsable de la sécurité, les pertes s’élevaient déjà à 259 000 francs en 2024 et à 393 190 francs en 2023. Près de la moitié de ces montants concernent des touristes circulant avec des voitures de location.

Le recouvrement des amendes s'avère particulièrement difficile lorsqu'il s'agit de cyclistes franchissant un feu rouge. Ces derniers échappent souvent à l'identification, ce qui complique toute poursuite. Depuis fin 2024, le montant total des infractions non recouvrées s'élèverait à près de 100 000 francs.

D'autres communes sont également concernées

Au-delà d’Interlaken, les amendes impayées par les touristes représentent une lourde perte pour tout le canton de Berne. Selon la police cantonale, chaque année, entre 1 et 1,5 million de francs doivent être effacés, ce qui constitue un manque à gagner à sept chiffres pour les finances publiques.

Renforcer les mesures. Le triple homicide de Corcelles fait réagir les députés

Renforcer les mesuresLe triple homicide de Corcelles fait réagir les députés

Dans le canton du Valais aussi, les pertes liées aux amendes impayées restent importantes. Selon les responsables cantonaux, interrogés par le «Blick», environ 65 % des amendes infligées à des véhicules étrangers pour excès de vitesse ont pu être recouvrées. Dans le canton du Tessin, ce taux tombe à environ 15 %. La majorité des contrevenants sont des touristes de passage, souvent venus de pays lointains.

Le Conseil fédéral doit être saisi de ce problème

Pour mettre un terme à cette perte importante, le Conseil fédéral est désormais appelé à agir. Le gouvernement du canton de Berne souhaite intervenir auprès des autorités fédérales afin de faire évoluer la loi suisse sur les amendes d’ordre (LAO), rapporte la «Berner Zeitung».

Une solution envisagée serait de rendre responsables les sociétés de location de voitures basées en Suisse ou disposant de filiales dans le pays. À l’heure actuelle, elles ne sont tenues que de communiquer les coordonnées des locataires à la police, ce qui prend souvent du temps et s’avère compliqué en raison d’informations incomplètes ou dépassées.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

