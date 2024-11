Les quelque 2100 communes suisses s'agrandissent, mais restent petites. Elles s'estiment performantes, mais l'aménagement du territoire, les requérants d'asile et la numérisation représentent un défi pour elles.

La Vallée de Joux (VD) ne comprendra plus qu'une seule commune dès 2027. Le Chenit, L'Abbaye et Le Lieu ont accepté la fusion. KEYSTONE

ATS

Face à ces défis, de nombreuses communes ont fusionné ces dernières années, selon le monitoring présenté mardi par la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) et l'Université de Lausanne. Au 1er janvier 2024, il y avait encore 2131 communes en Suisse, soit 18 % de moins qu'en 2010.

La tendance aux fusions s'affaiblit, selon le monitoring. Les nouveaux projets de fusion se heurtent souvent au scepticisme. La moitié des communes comptent moins de 1693 habitants. Dans 37 % d'entre elles, moins de cinq personnes travaillent dans l'administration communale. Pour l'ensemble des communes, la moyenne et de 34 personnes.

Candidats difficiles à trouver

Près de la moitié des communes (49 %) disent avoir du mal à trouver des candidats pour les exécutifs. Les raisons invoquées sont l'investissement en temps et les exigences croissantes. On constate aussi un vieillissement des exécutifs. L'âge moyen est de 54 ans, soit deux ans de plus que lors du dernier monitoring en 2017, et seuls 18 % des élus ont moins de 45 ans.

Les femmes sont sous-représentées dans les exécutifs (25 %). La plupart des femmes élues s'occupent des domaines de la santé, des affaires sociales et de la formation. Elles restent clairement minoritaires dans la construction et les services industriels.

Partenariats intercommunaux

Près d'un tiers des communes disent rencontrer des problèmes dans les domaines de l'aménagement du territoire (32 %), des requérants d'asile (31 %) et de permis de construire (29 %). De plus en plus de communes misent sur la collaboration pour répondre à ces défis. Près de la moitié d'entre elles ont développé des partenariats intercommunaux au cours des dernières années, notamment dans les domaines des soins à domicile, des pompiers et de l'aide sociale.

Le monitoring des communes est réalisé environ tous les cinq ans depuis 1988. Pour 2023, 83 % des secrétaires communaux et 50 % des élus dans les exécutifs ont participé à l'étude.

olgr, ats