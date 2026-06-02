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Office fédéral de la statistique Fracture numérique en Suisse : les personnes âgées restent en marge

ATS

2.6.2026 - 15:08

Les personnes âgées et celles sans formation post-obligatoire utilisent moins fréquemment Internet que le reste de la population, indique mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Ces groupes possèdent également moins de compétences numériques, selon un nouveau rapport.

Selon les chiffres, les personnes de 60 ans et plus ainsi que celles sans formation post-obligatoire ont un accès plus restreint et une utilisation moins fréquente que le reste de la population (image d’illustration).
Selon les chiffres, les personnes de 60 ans et plus ainsi que celles sans formation post-obligatoire ont un accès plus restreint et une utilisation moins fréquente que le reste de la population (image d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

02.06.2026, 15:08

02.06.2026, 15:10

L'objectif est d'identifier les groupes de personnes présentant un «niveau élevé ou faible d’inclusion numérique», souligne l'OFS. Selon les chiffres, les personnes de 60 ans et plus ainsi que celles sans formation post-obligatoire ont un accès plus restreint et une utilisation moins fréquente que le reste de la population.

L'étude s'est aussi penchée sur les compétences numériques, c'est-à-dire la «capacité de chacun à utiliser les technologies de manière autonome et pertinente». En 2025, 41% de la population suisse dispose de compétences numériques plus que basiques. Contrairement à l’accès à Internet, ce niveau de compétences n’est pas acquis par la grande majorité de la population et des différences importantes entre les groupes s'observe.

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Les hommes possèdent davantage de compétences numériques que les femmes (47% contre 36%). Concernant l'âge, la proportion des personnes âgées de plus de 60 ans est la plus faible (23%) comparé aux plus jeunes (52% pour les 15 à 29 ans et 48% pour les 30 à 59 ans). Selon le rapport, les personnes au niveau de formation élémentaire et avec des professions les moins qualifiées «présentent des risques de non-inclusion numérique en termes de compétences».

Ces résultats se retrouvent dans l'utilisation des services bancaires en ligne (e-banking) et de l'intelligence artificielle: les populations les plus âgées ainsi que les moins formées sont moins nombreuses à les utiliser. A titre de comparaison, la proportion d’ouvriers et d’employés non qualifiés utilisant l’IA générative est inférieure (34%) à celle des personnes exerçant une profession intermédiaire (54%), ainsi qu’à celle des cadres et professions intellectuelles supérieures (66%).

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Comparaison européenne

Près de 80% de la population suisse âgée de 16 à 74 possède des compétences numériques «basiques ou plus que basiques». La moyenne européenne se situe à 60% et les Pays-Bas arrivent en tête de classement des pays avec de bonnes compétences (84%). De plus, en comparaison avec les pays européens, les Suisses utilisent davantage les services bancaires en ligne (e-banking) et l'intelligence artificielle (respectivement 86% et 47%, contre des moyennes de 70% et 33% pour l’ensemble de l’Europe).

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