Les comptes de l’Etat de Fribourg ont bouclé avec un bénéfice de 242'518 francs, après 494'000 francs en 2022. Ce dernier a été obtenu grâce à des revenus fiscaux, des prélèvements sur fonds et provisions ainsi que des revenus de transferts plus élevés que prévu.

L’absence de versement de la part de la BNS a nécessité un prélèvement de 50 millions sur la provision ad hoc, une opération qui a notamment permis au Conseil d’Etat de présenter des comptes 2023 à l’équilibre, a dit Jean-Pierre Siggen (archives). sda

ATS

Simultanément, les charges ont augmenté par rapport au budget, avec une poussée de 4,2% ou de 170,7 millions de francs à 4,22 milliards. «La politique financière prudente des dernières années permet au Conseil d’Etat de présenter un résultat juste à l’équilibre», a indiqué mercredi le grand argentier cantonal Jean-Pierre Siggen.

Pour la première fois depuis près de dix ans, les revenus courants de l’Etat ne parviennent pas à couvrir les charges. Avant les opérations de clôture, l’exercice 2023 affiche en effet un excédent de celles-ci de 26,8 millions de francs. «Il n'y a plus de marge de manoeuvre entre le budget et les dépenses», a averti le ministre.

Lors des trois années précédentes, les excédents de revenus avant la clôture se montaient en moyenne à plus de 110 millions de francs. «Ce qui montre l’ampleur du changement», a constaté celui qui est président du Conseil d'Etat en 2024. Pour rappel, Fribourg est un canton qui pratique la règle de l'équilibre budgétaire.

Changement de paradigme

L’absence de versement de la part de la Banque nationale suisse (BNS), anticipée au budget comme pour 2024 d'ailleurs, a nécessité un prélèvement de 50 millions de francs sur la provision ad hoc. C'est cette opération qui a notamment permis au Conseil d’Etat de présenter des comptes 2023 à l’équilibre.

L’insuffisance de financement inquiète. «Cela est d’autant plus préoccupant que la situation survient en période de bonne conjoncture, avec un faible taux de chômage et une hausse des recettes fiscales», a dit Jean-Pierre Siggen. «L’émergence d’une situation de déficit structurel appelle à la plus grande vigilance.»

Le Conseil d’Etat invite à la retenue et à la prudence. Il compte également sur l’appui du Grand Conseil pour l’aider à maîtriser l’évolution des charges qui ont tendance à augmenter plus vite que les recettes, «dans un contexte délicat de tassement prévisible des versements en provenance de la Confédération».

Pour la suite, Jean-Pierre Siggen a évoqué les défis de la croissance démographique. La complexification de la justice et de la sécurité demandera aussi davantage. Des arbitrages s'annoncent, a-t-il noté. La fortune nette, totalement affectée, s'élevait à 807,5 millions à fin 2023, contre encore 1,16 milliard à fin 2018.

Investissements record

Du côté des recettes, le poste touchant aux prélèvements sur les fonds et financements spéciaux présente un bond de 30% ou de 60 millions de francs. Les produits de la fiscalité cantonale ont pour leur part dépassé de 4,7% les prévisions budgétaires, soit un gain de 63,8 millions. La péréquation fédérale a apporté 591,3 millions.

Les charges de personnel ont crû de 0,6% à 1,46 milliard de francs. Les financements spéciaux ont été alourdis par les surcoûts liés à la construction de la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU, +26 millions) ainsi qu’à l’alimentation de la provision liée à l’assainissement de l’Hopital fribourgeois (HFR, +10 millions).

La pandémie a encore coûté et «continuera à coûter», avec encore 20,1 millions de francs nets pour l'an passé et un cumul de 245,5 depuis 2020. Pour l'Ukraine, la crise liée à la guerre causée par la Russie a nécessité 48,8 millions en 2023 au titre de l'aide sociale des demandeurs d'asile et des réfugiés ainsi que 5,6 millions.

Le volume des investissements a atteint quant à lui plus de 246,1 millions de francs, un record, marquant une politique «ambitieuse», selon le grand argentier. Le compte indique un excédent de dépenses de 211,6 millions, avec une insuffisance de financement de 52,6 millions. Le degré d’autofinancement se situe à 75,2%.

lp, ats