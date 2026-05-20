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Grand Conseil Les comptes 2025 de l'Etat de Fribourg sous la loupe des députés

ATS

20.5.2026 - 10:05

Les députés fribourgeois ont entamé l'examen des comptes 2025 de l'Etat, qui ont bouclé avec un bénéfice de l'ordre d'un demi-million de francs. La majorité de centre-droit s'inquiète de perspectives dégradées, alors que la gauche déplore un alarmisme excessif.

Les députés fribourgeois se sont saisis des comptes 2025 de l'Etat, avec un oeil critique, dans le contexte de l'absence pour l'heure de budget 2026 (archives).
Les députés fribourgeois se sont saisis des comptes 2025 de l'Etat, avec un oeil critique, dans le contexte de l'absence pour l'heure de budget 2026 (archives).
ATS

Keystone-SDA

20.05.2026, 10:05

20.05.2026, 10:07

L'excédent résulte notamment d'une hausse des recettes fiscales et de deux revenus exceptionnels liés à la Banque nationale suisse (BNS) et à la Banque cantonale de Fribourg (BCF). «Les comptes sont bons», a répété mercredi le conseiller d'Etat Jean-Pierre Siggen. Tous les groupes sont entrés en matière.

La présentation du grand argentier est intervenue dans un contexte marqué par le rejet par le peuple le 26 avril de la loi sur l'assainissement des finances de l'Etat (LAFE), à la suite du référendum sollicité par la gauche et les syndicats. Ce dernier a induit l'automne dernier une absence de budget 2026.

Forts de leur victoire, PS et Vert-e-s ont insisté sur la nécessité de garantir les prestations de l'Etat. Centre, PLR-PVL et UDC ont pour leur part averti contre la hausse des charges.

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