Les comptes 2024 du canton de Berne affichent un déficit de 10,7 millions de francs. Les revenus et les charges sont ainsi à peu près à l’équilibre, conformément aux prévisions budgétaires.

La directrice des finances du canton de Berne, Astrid Bärtschi, a présenté des comptes 2024 presque équilibrés. (archives) ATS

Keystone-SDA ATS

Rapporté aux 13 milliards que pèsent les finances cantonales, ce résultat reste très proche des prévisions, observe mardi le Conseil d'Etat. L’investissement net s’établit à 480 millions, soit presque 54 millions de moins que prévu au budget. Il n’a pas pu être autofinancé en intégralité.

L'investissement net très en-dessous de celui budgetisé s’explique notamment par des recettes d’investissement plus élevées en raison du remboursement de subventions d’investissement accordées dans le domaine de la pédagogie spécialisée. Une autre raison est la participation plus importante de la Confédération et des communes à de grands projets dans les domaines de la construction des routes cantonales et des transports publics.

Pour la première fois depuis 2021, l'endettement augmente à nouveau. La dette nette a augmenté de 157 millions de francs. Le budget prévoyait toutefois un déficit de financement encore plus élevé.

Efforts à poursuivre

Les comptes sont dans l'ensemble conformes aux attentes, souligne le gouvernement cantonal bernois. Il entend poursuivre sa politique d'effort budgétaire, notamment au vu des besoins d'investissement toujours élevés et des projets de baisse d'impôts pour les citoyens et les entreprises.

Les prévisions actuelles laissent présager d’importants excédents dans le compte de résultats et une réduction de l’endettement sur l’ensemble de la période 2025-2028 - malgré les baisses d’impôt prévues et des investissements record, ajoute le Conseil d'Etat.

Les conditions de leur réalisation s’annoncent toutefois compliquées, notamment en raison des récents bouleversements géopolitiques, qui déstabilisent l’économie et les marchés financiers internationaux.

Divers autres facteurs tendent à peser sur les finances cantonales ou comportent des risques pour la politique budgétaire. C’est le cas notamment du besoin d’investissement élevé, des distributions fluctuantes de la Banque nationale suisse ou encore des efforts d’allègement budgétaire et de l’évolution de la politique fiscale au niveau fédéral.