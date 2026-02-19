Les conseillers municipaux de la Ville de Vernier (GE) prêteront serment le 16 mars. La date de la séance d'installation du délibératif a été fixée par le Conseil d'Etat genevois après le rejet du recours, mardi par la justice, contre les résultats de l'élection du 30 novembre.

Cette séance d'installation permettra aussi l'élection du bureau du Conseil municipal et la nomination des membres des commissions, a indiqué jeudi le Conseil d'Etat. Elle interviendra neuf mois et demi après le début de la législature, le scrutin de mars ayant été annulé pour fraude, ce qui avait provoqué la tenue d'une nouvelle élection fin novembre, elle aussi émaillée d'irrégularités.

Dans un arrêt rendu mardi, la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice a estimé que le fait que des bulletins aient pu être remplis par une même personne dans un cadre familial ne justifie pas une nouvelle annulation et a rejeté le recours déposé par un groupe de citoyens. Dans la foulée, le Conseil d'Etat a adopté un arrêté validant les résultats de novembre. Les recourants peuvent encore saisir le Tribunal fédéral.

Quatre élus LED

Le Conseil municipal de Vernier compte 37 sièges. Le PS reste le premier parti de la Ville (10 sièges), suivi par le MCG (7), les Verts (5), l'UDC (5) et le PLR (4), tandis que la liste Le Centre-Vert'libéraux, qui n'avait pas atteint le quorum en mars, a deux sièges.

Lors de l'élection annulée, le mouvement Libertés et justice sociale (LJS), avait décroché six sièges, une première dans une commune genevoise. Alors que la nouvelle formation de Pierre Maudet avait renoncé à déposer une liste pour le second scrutin, quatre de ses membres qui se sont représentés sur une nouvelle liste intitulée Egalité & Diversité (LED) ont été élus.

Selon le Conseil d'Etat, les bulletins suspects de l'élection de novembre n'ont pas d'impact sur la répartition des sièges par parti, seulement sur l'ordre de certains élus. A noter que le scrutin annulé de mars fait l'objet d'une procédure pénale.