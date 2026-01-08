Les luxueux extras des contrôleurs de la Confédération

Elle surveille de près le Ministère public de la Confédération, mais désormais, elle est elle-même sous le feu des critiques. Un rapport montre quels extras coûteux l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération s'est octroyés.

L'autorité de contrôle a été auto-surveillée. Un potentiel d'économies a été découvert à cette occasion. (image symbolique) Image : Keystone

Dans la Berne fédérale, il n'existe guère d'autorité au nom plus encombrant que l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (AS-MPC). Le nom semble compliqué, mais le sens et le but de l'autorité sont simples à expliquer: elle surveille les procureurs fédéraux. Ceux-ci enquêtent sur des délits graves comme le terrorisme, les explosifs, la fausse monnaie ou le crime organisé.

Aujourd'hui, c'est justement cette surveillance qui fait l'objet de critiques. Un rapport du Contrôle fédéral des finances le montre: l'autorité s'est offert plusieurs solutions spéciales et coûteuses. On remarque en particulier un service informatique VIP spécial pour la présidente. Selon le rapport, ce service auprès de la Confédération coûte 13'200 francs par an; nettement plus que d'habitude.

A cela s'ajoutent des ordinateurs portables supplémentaires. Six des sept membres disposent chacun de deux appareils. Le secrétariat justifie cette situation par les mises à jour coûteuses des logiciels du réseau fédéral. Le Contrôle des finances estime le coût de ces appareils de remplacement à environ 14'400 francs par an. Selon lui, c'est inhabituel pour une petite administration.

Observation des médias, mais rien ou presque à observer

Jusqu'à présent, les bureaux n'ont pas non plus fait preuve d'une grande volonté d'économie. L'autorité utilise environ 48 mètres carrés par poste à plein temps. A titre de comparaison, la Confédération se contente en moyenne de 18 mètres carrés. Si l'autorité de surveillance s'en inspirait, elle pourrait économiser environ 30'000 francs par an, selon le Contrôle des finances. Jusqu'à présent, la restitution des surfaces excédentaires a échoué, notamment en raison des exigences de sécurité.

La troisième pierre d'achoppement est un contrat de conseil externe. Celui-ci comprend également une observation des médias. En exagérant, on peut dire qu'il s'agit de lecteurs de journaux payés pour vérifier si l'AS-MPC fait l'objet d'un article quelque part. Cinq heures par mois sont prévues à cet effet, au prix de 1750 francs.

Détail piquant: selon le contrôle financier, le secrétariat ne reçoit pratiquement aucun résultat. La raison en est probablement que l'autorité de surveillance ne fait pas partie des autorités dont les médias parlent le plus souvent. Le Contrôle des finances demande donc que le contrat soit rapidement revu et, le cas échéant, résilié.

«Aucun produit n'est remis au secrétariat pour ces frais»

L'AS-MPC se montre compréhensive. Elle accepte la critique concernant le service VIP et les ordinateurs portables supplémentaires. A l'avenir, une variante informatique plus avantageuse sera utilisée au lieu du service spécial onéreux. En ce qui concerne les mises à jour des logiciels, l'autorité mise sur des solutions individuelles. Certaines mises à jour doivent continuer à être effectuées sur le réseau fédéral, ce qui implique plus de travail pour les membres, écrit-elle.