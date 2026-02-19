  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Retard annoncé Ça coince avec l'E-ID, la Suisse n'est pas au point !

Petar Marjanović

19.2.2026

La Suisse a dit oui à l'E-ID - mais elle n'est pas encore prête techniquement. Le Contrôle des finances de la Confédération conseille donc aux offices responsables de prévoir plus de temps plutôt que de commencer avec des risques de sécurité.

Le conseiller fédéral Beat Jans a fait la promotion de l'E-ID l'année dernière. Elle devrait arriver cette année.
Le conseiller fédéral Beat Jans a fait la promotion de l'E-ID l'année dernière. Elle devrait arriver cette année.
Keystone/Anthony Anex

Petar Marjanović

19.02.2026, 07:38

19.02.2026, 09:45

Après le «oui» du peuple à l'identité électronique (E-ID), de nombreux partisans et critiques se posent la même question: quand arrivera-t-elle vraiment? Les raisons peuvent être différentes, mais l'incertitude demeure. Le lancement est prévu pour le «troisième trimestre 2026», donc au plus tôt après le début des vacances d'été.

Rappel: en Suisse, il sera possible à l'avenir de s'identifier numériquement avec l'application pour smartphone «Swiyu». La Confédération a alloué environ 182 millions de francs pour le développement, la mise en place et les projets pilotes. L'exploitation ultérieure coûtera environ 25 millions de francs par an.

L'E-ID doit permettre aux citoyens d'effectuer des démarches officielles en ligne, comme commander un extrait du registre des poursuites, conclure des contrats ou prouver leur âge par voie numérique. Il sera également possible de prouver sa majorité sans devoir donner son nom complet au videur d'une boîte de nuit, par exemple.

Mais le Contrôle fédéral des finances (CDF) voit plusieurs points en suspens.

Le cryptage n'est pas encore totalement intégré

L'une des principales critiques concerne le cryptage de bout en bout des données utiles (également appelées "payload"), c'est-à-dire des contenus qui sont effectivement échangés entre le téléphone portable et une entreprise ou une autorité.

L'échange de données est certes en principe crypté. Mais selon le CDF, le cryptage de bout en bout des contenus proprement dits n'était pas encore conçu et intégré au moment de l'audit.

Important: l'audit a eu lieu entre août et septembre 2025. Selon la planification du projet, la fonction de sécurité manquante devait être mise en œuvre avant la fin 2025. La question de savoir si cela a effectivement été fait reste ouverte. Le rapport ne tient pas compte des évolutions postérieures à la période d'audit. Le rapport de fin décembre vient seulement d'être publié.

Le CDF met expressément en garde contre un risque: «Ce n'est pas encore le cas pour le cryptage des données utiles, d'où le risque que des aspects de la sécurité doivent être ajoutés au système». Il y a certes un tampon à l'été 2026, mais ce tampon est conçu comme une «phase de stabilisation» et n'est pas prévu pour effectuer encore de grands travaux sur la technique de l'E-ID.

Concepts pas encore transposés dans la réalité

Il y a également des travaux en cours concernant la délivrance de l'E-ID elle-même. La «Public Beta» actuellement en cours permet de générer une identité test en appuyant sur un bouton. L'E-ID réelle ultérieure fonctionne différemment. Les demandeurs doivent faire vérifier leur identité. Une reconnaissance faciale automatisée est prévue. Si nécessaire ou souhaité, un rendez-vous au bureau des passeports doit également être possible.

Mais à quoi cela ressemblera-t-il exactement dans la réalité? On y a certes pensé, mais ça n'a pas encore été mis en œuvre. De plus, il n'existe pas encore de cas concrets de test de bout en bout pour l'ensemble du système. Un concept de test existait, mais les tests détaillés ne devaient suivre que plus tard.

Le Contrôle fédéral des finances recommande donc à l'Office fédéral de la justice de respecter intégralement de telles «phases de stabilisation», même si cela signifie que l'E-ID arrivera plus tard. Le CDF précise à ce sujet : «Le projet E-ID représente un risque de réputation pour la Confédération, tant au niveau national qu'international. La sécurité et la stabilité de l'E-ID doivent donc être pondérées dans ce programme par le respect des délais de lancement».

«La sécurité et la stabilité de l'E-ID doivent être pondérées par le respect des délais.»

L'office fédéral a accepté la recommandation et annonce: «Une prolongation de la durée du programme et donc un besoin accru en ressources sont sciemment pris en compte».

Les plus lus

«On parle de viol par fellation ou de viol par pénétration digitale»
Beatrice Pilloud: «Je suis la première à ressentir la pression»
Les partis tentent d'empêcher une élue de parler de Crans-Montana à la TV
A Washington, une fuite d'eaux usées vire à l’empoignade politique !
Parti faire le tour du monde à moto, un couple condamné à 10 ans de prison en Iran
Patrick Fischer «furieux» : «Nous voulions absolument cette médaille»