La Suisse a dit oui à l'E-ID - mais elle n'est pas encore prête techniquement. Le Contrôle des finances de la Confédération conseille donc aux offices responsables de prévoir plus de temps plutôt que de commencer avec des risques de sécurité.

Le conseiller fédéral Beat Jans a fait la promotion de l'E-ID l'année dernière. Elle devrait arriver cette année. Keystone/Anthony Anex

Petar Marjanović

Après le «oui» du peuple à l'identité électronique (E-ID), de nombreux partisans et critiques se posent la même question: quand arrivera-t-elle vraiment? Les raisons peuvent être différentes, mais l'incertitude demeure. Le lancement est prévu pour le «troisième trimestre 2026», donc au plus tôt après le début des vacances d'été.

Rappel: en Suisse, il sera possible à l'avenir de s'identifier numériquement avec l'application pour smartphone «Swiyu». La Confédération a alloué environ 182 millions de francs pour le développement, la mise en place et les projets pilotes. L'exploitation ultérieure coûtera environ 25 millions de francs par an.

L'E-ID doit permettre aux citoyens d'effectuer des démarches officielles en ligne, comme commander un extrait du registre des poursuites, conclure des contrats ou prouver leur âge par voie numérique. Il sera également possible de prouver sa majorité sans devoir donner son nom complet au videur d'une boîte de nuit, par exemple.

Mais le Contrôle fédéral des finances (CDF) voit plusieurs points en suspens.

Le cryptage n'est pas encore totalement intégré

L'une des principales critiques concerne le cryptage de bout en bout des données utiles (également appelées "payload"), c'est-à-dire des contenus qui sont effectivement échangés entre le téléphone portable et une entreprise ou une autorité.

L'échange de données est certes en principe crypté. Mais selon le CDF, le cryptage de bout en bout des contenus proprement dits n'était pas encore conçu et intégré au moment de l'audit.

Important: l'audit a eu lieu entre août et septembre 2025. Selon la planification du projet, la fonction de sécurité manquante devait être mise en œuvre avant la fin 2025. La question de savoir si cela a effectivement été fait reste ouverte. Le rapport ne tient pas compte des évolutions postérieures à la période d'audit. Le rapport de fin décembre vient seulement d'être publié.

Le CDF met expressément en garde contre un risque: «Ce n'est pas encore le cas pour le cryptage des données utiles, d'où le risque que des aspects de la sécurité doivent être ajoutés au système». Il y a certes un tampon à l'été 2026, mais ce tampon est conçu comme une «phase de stabilisation» et n'est pas prévu pour effectuer encore de grands travaux sur la technique de l'E-ID.

Concepts pas encore transposés dans la réalité

Il y a également des travaux en cours concernant la délivrance de l'E-ID elle-même. La «Public Beta» actuellement en cours permet de générer une identité test en appuyant sur un bouton. L'E-ID réelle ultérieure fonctionne différemment. Les demandeurs doivent faire vérifier leur identité. Une reconnaissance faciale automatisée est prévue. Si nécessaire ou souhaité, un rendez-vous au bureau des passeports doit également être possible.

Mais à quoi cela ressemblera-t-il exactement dans la réalité? On y a certes pensé, mais ça n'a pas encore été mis en œuvre. De plus, il n'existe pas encore de cas concrets de test de bout en bout pour l'ensemble du système. Un concept de test existait, mais les tests détaillés ne devaient suivre que plus tard.

Le Contrôle fédéral des finances recommande donc à l'Office fédéral de la justice de respecter intégralement de telles «phases de stabilisation», même si cela signifie que l'E-ID arrivera plus tard. Le CDF précise à ce sujet : «Le projet E-ID représente un risque de réputation pour la Confédération, tant au niveau national qu'international. La sécurité et la stabilité de l'E-ID doivent donc être pondérées dans ce programme par le respect des délais de lancement».

«La sécurité et la stabilité de l'E-ID doivent être pondérées par le respect des délais.»

L'office fédéral a accepté la recommandation et annonce: «Une prolongation de la durée du programme et donc un besoin accru en ressources sont sciemment pris en compte».