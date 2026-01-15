  1. Clients Privés
Berne Les coûts de la police pour la manif de Gaza s'élèvent à 1 million

ATS

15.1.2026 - 09:20

L'engagement de la police cantonale bernoise lors de la manifestation non autorisée en faveur de Gaza qui a dégénéré en octobre à Berne aura coûté 1,1 million de francs. Ce montant figure dans un rapport publié jeudi par les autorités municipales.

La police cantonale bernoise était déployée en nombre lors de la manifestation non autorisée en faveur de Gaza (archives).
ATS

Keystone-SDA

15.01.2026, 09:20

15.01.2026, 09:26

«L'ampleur de la violence a dépassé les prévisions», souligne le Conseil municipal bernois dans son rapport publié jeudi. L'exécutif estime cependant avoir pris la bonne décision en ne réprimant pas la manifestation non autorisée dès le début du rassemblement.

Si les forces de l'ordre avaient reçu l'ordre de disperser les milliers de personnes qui se rassemblaient au centre-ville, cela aurait conduit à une escalade de la violence sur la place de la gare, poursuit le Conseil municipal dans son analyse.

La police cantonale bernoise souhaite à l'avenir pouvoir disperser les manifestants avant qu'une foule importante ne se forme. Pour agir ainsi de façon préventive, il faudrait un durcissement de la législation municipale.

