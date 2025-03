Les députés du Grand Conseil ont exprimé mardi leur ras-le-bol des violences et affrontements de hooligans lors de matchs de football à Lausanne. Ils ont adopté à l'unanimité une résolution demandant au Conseil d'Etat de rassembler tous les acteurs concernés afin de tout mettre en oeuvre pour que ces violences ne se reproduisent plus sur le territoire vaudois.

Le montant de 2,5 millions de francs pour les coûts sécuritaires a été articulé pour la saison 2023/2024 de football et de hockey sur glace dans le canton (image symbolique, archives). ats

Keystone-SDA ATS

C'est un parlement fâché qui a réagi aux débordements et déprédations «incroyables», «inadmissibles», «intolérables» à la suite du match de Super League entre Servette et Lausanne-Sports du samedi 1er mars dernier. Deux députés ont d'abord interpellé le Conseil d'Etat et le ministre en charge de la sécurité Vassilis Venizelos, avant que le plénum ne discute d'une résolution.

Signée par quelque 75 élus de tous bords politiques, la résolution présentée par l'UDC José Durussel dénonce «l'utilisation d'engins pyrotechniques, les violences et les graves affrontements répétés avec les forces de l'ordre lors de matchs de football à la Tuilière à Lausanne».

Coût très élevé

Les groupes politiques «condamnent avec véhémence» les agissements violents des supporters ultras avant, pendant et après les matchs». Ils demandent une «action efficace de la part du Conseil d'Etat afin d'endiguer ce fléau qui entoure le football».

A gauche comme à droite, les députés ont exigé de «régler une bonne fois pour tout» ce problème. M. Durussel a plaidé pour des fouilles plus poussées à l'entrée du stade, l'introduction de billets nominatifs et des solutions plus cadrées et sécurisées pour gérer les déplacements des supporters de la gare au stade.

Il a rappelé qu'entre 100 et 150 gendarmes et policiers sont à pied d'oeuvre à chaque match pour un coût moyen de 60'000 francs environ. Le montant de 2,5 millions de francs pour les coûts sécuritaires a été articulé pour la saison 2023/2024 de football et de hockey sur glace dans le canton, surtout à Lausanne, dont 80% est assumé par les collectivités publiques, donc les impôts des citoyens.

«Nous allons serrer la vis»

Le conseiller d'Etat Vassilis Venizelos s'est «engagé à tout mettre en oeuvre pour y arriver». «La violence n'a pas sa place dans et en dehors des stades (...) La situation est intolérable (...) Nous allons serrer la vis (...) La contre-attaque est en marche», a-t-il déclaré.

A la suite des récentes violences, des sanctions ont été prises contre Lausanne-Sports et Servette: tribunes fermées, cinq matchs de sursis (sinon risque de match à huis clos), sanctions individuelles si identifications possibles par vidéos.

Les autorités vaudoises et lausannoises ont par ailleurs convoqué la direction du Lausanne-Sports pour un entretien. Elles attendent désormais du club lausannois qu'il «prenne des mesures pour optimiser les trajets des supporters, en lien avec les CFF». La question des coûts et de leur répartition sera également abordée.