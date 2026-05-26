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À une voix près Les députés rejettent l'installation de compteurs d'eau individuels

ATS

26.5.2026 - 17:40

Les députés se sont opposés mardi à l'instauration de compteurs d'eau individuels destinés à inciter la population à économiser l'or bleu, comme le proposait une motion des Verts. Au terme d'un vote qui s'est joué à une voix près, ils ont estimé que la mesure était trop coûteuse et n'atteignait pas son objectif.

La pose de compteurs d'eau individuels devait inciter la population à diminuer sa consommation d'eau et permettre de corriger certaines inégalités (illustration).
La pose de compteurs d'eau individuels devait inciter la population à diminuer sa consommation d'eau et permettre de corriger certaines inégalités (illustration).
ATS

Keystone-SDA

26.05.2026, 17:40

Le texte, déposé par l'ex-député écologiste Pierre Wahlen, proposait d'appliquer à l'eau potable le principe du consommateur-payeur, déjà en vigueur pour le chauffage et l'eau chaude. La motion proposait d'équiper de compteurs d'eau individuels les immeubles à partir de cinq logements, lors de nouvelles constructions et de rénovations lourdes.

Outre une incitation à modérer sa consommation, la motion entendait également corriger des inégalités, puisque, actuellement, la répartition des frais d'eau s'effectue souvent au prorata de la surface des appartements. «Une personne qui fait attention à sa consommation d'eau peut payer plus qu'un voisin qui surconsomme, simplement parce que la surface de son appartement est plus grande», a souligné le Vert Yannick Maury.

«Bon sens» contre «fausse bonne idée»

Pour la gauche, soutenue par les Verts'libéraux, cette mesure relevait du «simple bon sens». Ses partisans insistaient qu'il ne s'agissait pas tant d'économiser des coûts que de prendre conscience de sa consommation et d'éviter de gaspiller cette ressource appelée à devenir de plus en plus précieuse avec le réchauffement climatique.

La droite, emmenée par les libéraux-radicaux, a au contraire qualifié la mesure de «fausse bonne idée» et de «mauvais combat». Des députés ont dit craindre les potentiels coûts que la motion impliquerait pour les propriétaires, les locataires et les communes. Ils se sont également inquiétés de potentiels effets anti-sociaux sur les familles, la consommation d'eau étant, selon eux, liée à la composition du ménage plutôt qu'à des comportements excessifs.

Hémicycle divisé

Le PLR Pierre-André Romanens a, lui, fait valoir qu'il serait plus efficace de combattre les pertes dans le réseau d'eau, qui, selon ses chiffres s'élèvent à 15% de la consommation en eau potable. «Ce n'est pas en installant des compteurs individuels d'eau potable qu'on va réduire la consommation d'eau», a-t-il estimé.

La commission, très partagée, recommandait le classement de la motion. Elle a été écoutée par un hémicycle lui aussi très divisé, acceptant à une voix près le classement de l'objet avec 68 voix favorable, 67 avis contraires et aucune abstention.

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