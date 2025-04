Le canton de Vaud ne tentera pas une expérience pilote d'insertion des Roms, qui devait consister à fournir un logement pour une durée limitée à une quinzaine de familles. Les députés du Grand Conseil ont classé mardi le postulat en ce sens du popiste Marc Vuilleumier.

Le postulat visait à fournir un logement simple mais correct pour une durée déterminée à 10 à 15 familles de Roms de Roumanie (illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

«Croyez-moi, ces personnes sont comme tout le monde, elles aspirent à une vie normale avec un travail et un logement, pour elles-mêmes et leurs enfants», a plaidé Marc Vuilleumier. «Faisons preuve d'un peu de courage et sortons de nos préjugés pour aider ces familles à devenir autonomes.»

Concrètement, le postulat consistait à «trouver un logement simple mais correct» pour une durée limitée à 10 à 15 familles de Roms venant dans le canton «de génération en génération». L'objectif était de permettre ainsi «une scolarisation des enfants, des démarches d'insertion, des recherches d'emploi et de soins».

Exemple français

La mesure s'inspirait d'une expérience tentée à Montpellier (F) où un bidonville habité par des Roms avait été remplacé par un «village de transition» de 55 logements spartiates mais salubres. Quelque 165 personnes, épaulées par une équipe socio-éducative, en avaient bénéficié pendant deux ans, jusqu'en avril 2024.

«Le bilan est très positif. Les 165 personnes ont quitté le village. Pas moins de 31 ménages ont emménagé dans des logements sociaux, plus d'une trentaine de personnes ont décroché un emploi à durée déterminée ou indéterminée, tandis que le taux de présence des enfants à l'école est de 80%», a détaillé la rapportrice de majorité, Claude Nicole Grin.

«Problème lausannois»

La gauche a soutenu le postulat. Les socialistes estimaient «judicieux de casser la spirale de la pauvreté» tandis que Les Verts trouvaient «intéressant d'agir en amont des difficultés».

La droite n'a pas été sensible à ces arguments. «Ce n'est pas au canton de résoudre un problème lausannois», a fait valoir le PLR Marc Morandi, ajoutant que «la spirale de la pauvreté [était] instituée par la politique sociale lausannoise».

Pour le Conseil d'Etat, le postulat contrevenait au principe d'égalité de traitement. La cheffe du Département de l'économie, Isabelle Moret, a rappelé que les Roms de Roumanie, comme le reste des Européens, étaient soumis aux accords de libre circulation et pouvaient bénéficier des programmes d'intégration, pour autant qu'ils possèdent «un permis de séjour, conditionné à la détention d'un travail et d'un logement». Elle craignait en outre que la création d'un «ghetto à Roms» n'empêche le principe de mixité sociale.

«Coup de pouce spécifique»

Marc Vuilleumier argumenté que les Roms de Roumanie avaient «besoin d'un coup de pouce spécifique» et qu'il n'était pas nécessaire que toutes les familles concernées habitent au même endroit. Des appartements mis à disposition dans différents bâtiments et différents lieux en ville étaient envisageables. «L'important étant d'avoir une coordination et un projet de suivi d'intégration», a-t-il souligné.

Ses arguments n'ont pas été entendus. Les députés ont classé le postulat par 77 Non, 57 Oui et 3 abstentions.