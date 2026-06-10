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Journée mémorielle au Jura Les descendants du général Charles de Gaulle à Porrentruy

ATS

10.6.2026 - 10:30

La famille de Charles de Gaulle, notamment la petite-fille du général, Anne de Laroullière, est en visite mercredi à Porrentruy (JU) avec une importante délégation française. Ils participent à une journée mémorielle sur les origines bruntrutaines du général.

Les deux délégations se retrouvent notamment à l'hôtel de ville de Porrentruy (image d'archives).
Les deux délégations se retrouvent notamment à l'hôtel de ville de Porrentruy (image d'archives).
ATS

Keystone-SDA

10.06.2026, 10:30

10.06.2026, 10:33

Le général était l'arrière-arrière-petit-fils d'un mercenaire natif de Porrentruy. Sa petite-fille fait partie d’une délégation française composée, notamment, du président du Conseil départemental du Territoire de Belfort Florian Bouquet ainsi que l'ancien chef d'Etat-major des armées françaises et délégué national à l'Ordre de la Libération Thierry Burkhard.

Cette délégation sera accueillie par de nombreux officiels helvétiques, parmi lesquels le ministre jurassien de la culture Jean-Paul Lachat et le maire de Porrentruy Philippe Eggertswyler.

Une plaque mémorielle rappelant les origines bruntrutaines du général sera inaugurée dans la cour de l'Hôtel-Dieu. Les recherches menées ces dernières années ont confirmé les origines bruntrutaines de la famille Nicol, ancêtres directs du général.

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