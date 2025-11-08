  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Natura picta» Les dessins naturalistes s'invitent aux Naturéum à Lausanne

ATS

8.11.2025 - 09:30

Les dessins naturalistes s'invitent au Naturéum (Muséum cantonal des sciences naturelles) à Lausanne. Jusqu'au 19 avril 2026, à travers l'exposition «Natura picta», le public peut venir (re)découvrir la nature au Jardin botanique grâce au regard sensible et précis du dessinateur Philippe Marle.

L'exposition "Natura picta" est à voir jusqu'au 19 avril au Jardin botanique cantonal de Lausanne (archives).
L'exposition "Natura picta" est à voir jusqu'au 19 avril au Jardin botanique cantonal de Lausanne (archives).
ATS

Keystone-SDA

08.11.2025, 09:30

08.11.2025, 10:02

L'exposition met à l'honneur le dessin naturaliste, pratique à la croisée de l'art et de la science, célébrant la beauté et la complexité du monde vivant. Animaux, plantes et minéraux s'y dévoilent sous le trait délicat du crayon, la légèreté de l'aquarelle et la finesse de la gravure. Ce voyage graphique nous rappelle que dessiner la nature, c’est d’abord apprendre à la regarder, indique les responsables dans un communiqué.

«Natura picta» met en dialogue les oeuvres lumineuses de Philippe Marle – planches originales, carnets d'esquisses et compositions inédites – avec les collections historiques du Naturéum. «Le parcours met en évidence l'évolution d'un art de l'observation minutieux, autrefois essentiel à la classification du vivant, et aujourd'hui redécouvert pour sa puissance poétique et sa capacité à relier l'humain à son environnement», notent les responsables.

Des ateliers de dessin naturaliste, des visites commentées et des rencontres avec le peintre-illustrateur, installé près de Besançon en Franche-Comté, complèteront l'exposition.

Les plus lus

Ni journaux, ni colis : le SECO veut réduire la Poste à son strict minimum
Accident d'un avion-cargo aux Etats-Unis: UPS immobilise ses MD-11
«Les gens pensent qu’on doit se détester» - Le duel final entre Sinner et Alcaraz
En Californie, Gavin Newsom consolide son image de principal adversaire de Donald Trump
Attaque russe massive contre les infrastructures énergétiques : deux morts
Cyril Hanouna excédé par Adriana Karembeu et Marc Lavoine