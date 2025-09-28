  1. Clients Privés
«Le jupon de l'absinthe» Les dessous de l'absinthe au Musée de Sainte-Croix

ATS

28.9.2025 - 09:30

Le Musée de la mécanique d'art et du patrimoine (MuMAPS) de Sainte-Croix plonge dans les dessous de la fée verte. Un collectif d'artistes et d'artisans met en scène la Belle-Epoque, la prohibition de l'absinthe ainsi que sa légalisation, il y a 20 ans.

Des artistes et artisans de tous horizons ont apporté leur savoir-faire à l'exposition, qui mêle arts vivants et arts visuels.
ATS

Keystone-SDA

28.09.2025, 09:30

28.09.2025, 09:34

L'exposition «Le jupon de l'absinthe» est à l'affiche durant un an. Elle réunit 68 oeuvres et transporte le visiteur dans un univers parallèle qui questionne notre imaginaire, explique le musée.

L'absinthe, plus communément appelée la fée verte, s'inscrit dans le patrimoine jurassien. Sa consommation, comme sa production, ont été prohibées durant un siècle, de 1908 à 2005. Accusée de rendre fou, cette eau-de-vie s'accompagne de tout un univers mystérieux, magique et parfois inquiétant. Sa figure allégorique prend les traits d'une femme ensorcelante et séductrice, relate le MuMAPS.

Dans son titre, l'exposition fait référence au jupon, sous-vêtement féminin qui évoque les dessous d'une affaire. Distillatrice du Val-de-Travers, Françoise Bovet a élaboré une absinthe «féminine», nommée précisément «Le jupon de l'absinthe». Sa recette, tenue secrète, s'ajoute aux absinthes souvent primées de son père, Willy Bovet, un distillateur clandestin notoire.

Regards d'artistes

Des artistes et artisans de tous horizons ont apporté leur savoir-faire à l'exposition, qui mêle arts vivants et arts visuels. La photographe Carole Alkabes transforme l'absinthe en allégorie végétale, alors qu'Annina Buri Berney, spécialiste d'art textile, retranscrit en broderies la Route de l'absinthe, qui relie Noiraigue à Pontarlier (F).

Expert en mécanique d'art, l'horloger-automatier Nicolas Court a conçu un «Breuvage aux deux visages». Le Duo Draak invite à s'immerger dans de petits mondes sonores inédits et Alain Perraudin s'inspire des jouets optiques du début du siècle passé, comme les zootropes ou les kaléidoscopes.

Nouveau musée

Le MuMAPS a ouvert ses portes le 1er juin 2024. Le musée est né du regroupement de trois institutions de la région. Il propose trois parcours de visite, deux permanents (mécanique d'art et histoire de Sainte-Croix) et un temporaire, consacré actuellement à l'absinthe. Il a pour objectif de conserver et valoriser le patrimoine local et la mécanique d'art, au travers notamment des célèbres boîtes à musique et automates. Ce savoir-faire a été inscrit fin 2020 au Patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.

