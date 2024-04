Le procès du volet suisse du scandale financier 1MDB s'est ouvert mardi matin devant le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone. Accusés de gestion déloyale, escroquerie et blanchiment notamment, les deux prévenus sont présents.

Le procès de deux hommes d'affaires impliqués dans le scandale 1MDB s'est ouvert mardi à Bellinzone (archives). ATS

ATS

Accompagnés de leurs avocats, les deux hommes d'affaires sont des doubles nationaux, saoudien et suisse pour le premier, britannique et suisse pour le second. L'accusé principal répond de gestion déloyale, escroquerie, corruption active d'agents publics étrangers, faux dans les titres, blanchiment d'argent aggravé et gestion déloyale des intérêts publics.

Le second est accusé des mêmes griefs, à l'exception du faux dans les titres. Selon le Ministère public de la Confédération (MPC), les deux hommes sont responsables du volet suisse de l'affaire qui a abouti au siphonnage de 1,8 milliard de dollars au détriment du fonds souverain malaisien 1Malaysia Developpment Berhad (1MDB).

aula, ats