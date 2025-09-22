  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Politique douanière américaine Les discussions entre pharma et gouvernement patinent

ATS

22.9.2025 - 19:48

Les discussions entre la pharma et le Conseil fédéral n'ont abouti lundi soir sur aucune solution claire face à la politique douanière américaine. Le ministre de l'économie Guy Parmelin a évoqué des échanges «constructifs» sans toutefois donner de piste concrète.

Les conseillers fédéraux Elisabeth Baume-Schneider et Guy Parmelin ont rencontré les représentants de la pharma lundi soir.
Les conseillers fédéraux Elisabeth Baume-Schneider et Guy Parmelin ont rencontré les représentants de la pharma lundi soir.
ATS

Keystone-SDA

22.09.2025, 19:48

22.09.2025, 20:06

«Nous avons convenu de poursuivre cette discussion rapidement et de répéter l'exercice ultérieurement», a déclaré le Vaudois à Berne à l'issue d'une table ronde réunissant des représentants de la pharma, des cantons et du Conseil fédéral.

Malgré des échanges «positifs», le ministre n'a pas caché les difficultés auxquelles le secteur fait face. Le président américain Donald Trump a donné jusqu'à fin septembre pour que le prix des médicaments suisses exportés baisse, sans quoi la pharma, pour le moment exemptée de droits de douane, risque de se retrouver taxée.

Interrogée sur une éventuelle augmentation du prix des médicaments en Suisse, la ministre de la santé Elisabeth Baume-Schneider a répondu que la question n'était pas là, mais plutôt de savoir comment agir dans le cadre de la loi.

Les plus lus

Du chaos des blessures à la majesté du sommet : Dembélé couronne sa carrière !
Le drapeau palestinien flotte sur le sommet du Cervin
Des pluies diluviennes attendues en Suisse !
Le projet fou de Roger Federer qui agite le monde du tennis
Yamal, le prodige qui surclasse Doué et s’offre le Raymond Kopa