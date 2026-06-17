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«Nous allons pouvoir aller plus vite» Les douanes genevoises et l'autoroute rouvertes jeudi

ATS

17.6.2026 - 16:05

Le trafic routier retrouvera son rythme habituel jeudi à Genève. Les 25 postes frontières fermés dans le cadre du Sommet du G7 à Evian seront ouverts à 06h00. L'autoroute de contournement rouvrira dans la nuit de mercredi à jeudi.

Le trafic routier retrouvera son rythme habituel jeudi à Genève. Les 25 postes frontières fermés dans le cadre du Sommet du G7 à Evian, à l'instar de celui d'Hermance, seront ouverts à 06h00 (archives).
Le trafic routier retrouvera son rythme habituel jeudi à Genève. Les 25 postes frontières fermés dans le cadre du Sommet du G7 à Evian, à l'instar de celui d'Hermance, seront ouverts à 06h00 (archives).
ATS

Keystone-SDA

17.06.2026, 16:05

17.06.2026, 16:07

«Nous allons pouvoir aller plus vite», a déclaré mercredi devant les médias la conseillère d'Etat Carole-Anne Kast, en charge de la sécurité. Compte tenu du départ dans l'après-midi des délégations étrangères via Genève Aéroport, le dispositif de sécurité mis en place au bout du lac depuis jeudi dernier pourra être levé de manière anticipée, afin de fluidifier la circulation routière.

Les 25 postes frontières, qui auraient pu rester fermés jusqu'à la nuit de jeudi à vendredi, seront ouverts jeudi à 06h00, sans contrôles renforcés. L'autoroute de contournement, fermée en direction de la France depuis l'ouverture du sommet lundi, rouvrira, elle, jeudi à 00h01.

25 postes de douane fermés. Genève boucle sa frontière avec la France en vue du G7

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