Horlogerie, pharma, tabac... Les droits de douane de Trump menacent 100'000 emplois en Suisse

ATS

15.8.2025 - 16:22

Les droits de douane américains de 39% sur les importations helvétiques concernent directement 100'000 emplois en Suisse, principalement dans l'horlogerie, l'industrie des machines et des métaux, ainsi que l'alimentaire, a averti vendredi la faîtière Economiesuisse.

Les droits de douane américains de 39% sur les importations helvétiques concernent directement 100'000 emplois en Suisse, principalement dans l'horlogerie, l'industrie des machines et des métaux, ainsi que l'alimentaire. (archives)
Keystone/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Keystone-SDA

15.08.2025, 16:22

15.08.2025, 16:49

Pour la fédération des entreprises helvétiques, «les conséquences pourraient être encore plus lourdes, car des fournisseurs et des prestataires de services en pâtissent aussi indirectement».

Une idée à plusieurs milliards de dollars. Droits de douane : le patron de Swiss a un plan pour faire changer d’avis Donald Trump

Une idée à plusieurs milliards de dollarsDroits de douane : le patron de Swiss a un plan pour faire changer d’avis Donald Trump

Washington a annoncé le 1er août que les exportations helvétiques vers les Etats-Unis seront soumises à des droits de douane de 39% à partir du 7 août, arguant du déficit commercial entre les deux pays. Les produits pharmaceutiques, le moteur des exportations suisses, sont pour l'heure exemptés, mais le président américain Donald Trump leur a promis des taxes allant jusqu'à 250% si les groupes pharmaceutiques ne réduisent pas leurs tarifs.

«Si des droits de douane devaient être prélevés sur les médicaments, de nombreux postes seraient également concernés dans l'industrie pharmaceutique», a averti Economiesuisse.

Dans le détail, l'électronique et l'horlogerie voient près de 20'000 postes affectés par les droits de douane, suivis du secteur alimentaire et du tabac (près de 14'200 postes) et la pharma (environ 13'900 emplois).

Fournisseurs aussi dans la tourmente

«En réalité, les entreprises exportatrices comptent probablement davantage d'employés, en moyenne, raison pour laquelle le nombre réel de personnes concernées devrait être plus élevé», a prévenu la faîtière.

Selon la fédération, «les conséquences négatives du désavantage concurrentiel que représentent les droits de douane américains ne se limiteront pas aux entreprises qui exportent vers les Etats-Unis», mais «affecteront également les fournisseurs de l'industrie d'exportation suisse».

Droits de douane de Trump. Que doivent finalement payer les consommateurs américains?

Droits de douane de TrumpQue doivent finalement payer les consommateurs américains?

Alors que le Conseil fédéral s'est dit déterminé à poursuivre le dialogue avec les Etats-Unis, Economiesuisse a appelé les responsables politiques à «alléger rapidement et efficacement les charges administrative et réglementaire des entreprises» et à «compenser le désavantage concurrentiel sur le marché américain par une amélioration des conditions-cadre en Suisse».

Archive sur les effets des droits de douanes

Droits de douane: les cantons romands accusent le coup face aux taxes américaines

Droits de douane: les cantons romands accusent le coup face aux taxes américaines

Le tissu économique romand digère péniblement les droits de douane américains de 39% entrés en vigueur jeudi. Du Valais au Jura bernois en passant par Geneve, tous craignent les conséquences de ces taxes et réclament des mesures d'aide. Charles Constantin, sous-directeur de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, veut croire à une possible négociation avec Donald Trump. Les effets des nouveaux taux de douane vers les États-Unis se font déjà sentir selon Patrick Linder, directeur de la Chambre d’économie publique du Grand Chasseral.

08.08.2025

