Défense Les drones ADS15 seront limités dans leur navigation

ATS

4.9.2025 - 11:00

Malgré les retards, la Suisse ne renoncera pas à l'achat des six drones de reconnaissance ADS15 israéliens. Le ministre de la défense Martin Pfister préfère se passer de certaines fonctionnalités que du projet dans son entier.

Le ministre de la défense Martin Pfister maintient l'achat des drones israéliens, mais sans certaines fonctionnalités (archives).
Le ministre de la défense Martin Pfister maintient l'achat des drones israéliens, mais sans certaines fonctionnalités (archives).
ATS

Keystone-SDA

04.09.2025, 11:00

04.09.2025, 11:33

L'achat de six drones du fabricant Elbit a été décidé en 2015 par le Parlement. Depuis, les retards s'accumulent, les ressources financières sont presque épuisées et certaines fonctions essentielles ne sont toujours pas opérationnelles.

L'achèvement du projet dans le cadre prévu est impossible, a indiqué jeudi le Département fédéral de la défense (DDPS) dans un communiqué. Il n'est toutefois pas question d'abandonner complètement le projet. Celui-ci doit donc être réduit.

Renoncer à certaines fonctions

Le DDPS renonce à trois fonctionnalités initialement garanties par le fabricant. Les drones ne seront pas équipés du système d'évitement automatique, du système de dégivrage, ni du système de décollage et d'atterrissage indépendant du GPS. Mais les capacités essentielles seront garanties.

