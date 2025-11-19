Les éditeurs romands ont ratifié mercredi l'accord passé en mai dernier entre la SSR et les patrons de journaux alémaniques. En échange d'une limitation de l'offre en ligne de la SSR, les éditeurs rejettent l'initiative «200 francs, ça suffit».

La SSR et les éditeurs romands doivent être complémentaires et non concurrents, selon Stéphane Estival (à droite), le président de Médias Suisses (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«Dans un monde où la désinformation et la mésinformation prennent de plus en plus de place, il est plus que jamais nécessaire de renforcer les médias qui mettent en avant le travail journalistique et la qualité de l’information», a déclaré le président de Médias Suisses, Stéphane Estival, cité dans un communiqué. La SSR et les éditeurs doivent être complémentaires et non concurrents, a-t-il insisté.

«La ratification de l’accord par Médias Suisses constitue un signal fort. Afin de garantir la diversité des médias en Suisse et de renforcer la confiance de la population, les médias privés et publics doivent oeuvrer ensemble», a dit pour sa part la directrice générale de la SSR, Susanne Wille.

Textes plus courts sur les sites de la SSR

L'accord avait été dévoilé en mai dernier en marge du Swiss Media Forum à Lucerne. Il n'avait pas encore été ratifié par le pendant romand de l'association des éditeurs alémaniques (VSM, pour Verband Schweizer Medien).

L'accord reconnaît l'importance pour la SSR d'avoir une offre en ligne pour remplir son mandat, mais le média de service public s'engage à se concentrer plus fortement sur ses activités principales, à savoir la radio et la TV. Il continuera à renoncer à la publicité sur son offre numérique et n'utilisera les plateformes comme YouTube ou Instagram que lorsque les publics-cibles ne peuvent être atteints par d’autres moyens.

La SSR limitera dorénavant la longueur de ses textes en ligne à 2400 caractères. Pour les transmissions sportives, elle se concentrera sur les contenus non couverts par les diffuseurs privés.

La SSR mettra à disposition des acteurs privés du matériel brut sans logos. En outre, elle promet d'investir la majeure partie de ses moyens marketing en ligne dans des entreprises média privées suisses.

«Conséquences lourdes»

En contrepartie de ces concessions, les éditeurs rejettent l'initiative «200 francs, ça suffit», portée notamment par l'UDC et mise au vote le 8 mars prochain. «Cette initiative entraînerait un important démantèlement pour les régions linguistiques, avec des conséquences particulièrement lourdes pour la Suisse romande», écrit Médias Suisses.

A noter que le TX Group s'est désolidarisé de cet accord, exigeant une limitation plus drastique des activités en ligne de la SSR. L'entente doit encore être approuvée par la Commission de la concurrence (Comco).