Le vice-président américain JD Vance a affirmé lundi que les Etats-Unis se dirigeaient vers une paralysie de l'Etat fédéral, après l'échec de négociations avec l'opposition démocrate. La date limite est fixée au 30 septembre, soit mardi soir.

Les démocrates mettent «un pistolet sur la tempe des Américains» avec leurs demandes pour éviter un «shutdown», a dénoncé le numéro deux de l'exécutif américain à l'issue d'une réunion à la Maison-Blanche entre le président américain Donald Trump et des chefs démocrates au congrès.

Il demeure de «vastes différences» avec les républicains pour éviter la paralysie de l'Etat fédéral avant la date limite de mardi soir, a de son côté affirmé le chef de la minorité démocrate au Sénat américain, Chuck Schumer.

«Nous avons fait au président quelques propositions [...] Au bout du compte, c'est lui qui prendra les décisions», a dit Chuck Schumer. Des «différences considérables et significatives» demeurent entre les deux camps, a estimé son homologue à la chambre des représentants, Hakeem Jeffries.