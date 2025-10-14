  1. Clients Privés
Hamas Trump prévient : «S'ils ne se désarment pas eux-mêmes, nous les désarmerons»

ATS

14.10.2025 - 20:54

Le président américain Donald Trump mardi que les Etats-Unis sont prêts à désarmer le Hamas par la force

Donald Trump a aussi exhorté mardi le Hamas à restituer les corps des otages décédés à Gaza. 
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.10.2025, 20:55

«Cela se passera vite et peut-être violemment», a-t-il encore dit devant la presse à la Maison Blanche. Le dirigeant républicain n'a pas donné plus de précisions sur la forme que prendrait une telle opération de désarmement, ni sur le délai qu'il donnait au mouvement islamiste palestinien, parlant seulement d'une durée «raisonnable».

Cessez-le-feu. Le Hamas refait surface dans les rues de Gaza

Cessez-le-feuLe Hamas refait surface dans les rues de Gaza

Donald Trump a aussi exhorté mardi le Hamas à restituer les corps des otages décédés à Gaza, une étape qu'il juge nécessaire pour passer à la prochaine phase de son plan pour le territoire palestinien.

«Le travail N'EST PAS FINI. LES MORTS N'ONT PAS ETE REMIS COMME PROMIS!», a lancé le président américain sur sa plateforme Truth Social, au lendemain d'un déplacement en Israël et en Egypte lors duquel il avait annoncé, sur un ton triomphaliste, que la «paix» régnait désormais au Moyen-Orient.

Gaza. Le Hamas diffuse une vidéo d'exécution sommaire de «collaborateurs» d’Israël

GazaLe Hamas diffuse une vidéo d'exécution sommaire de «collaborateurs» d’Israël

Le Hamas doit remettre mardi soir à Israël au moins quatre dépouilles retenues otages dans la bande de Gaza, a indiqué à l'AFP un responsable du mouvement islamiste palestinien sous le couvert de l'anonymat. Dans la bande de Gaza, le Hamas étendait mardi sa présence dans les zones d'où l'armée israélienne s'est retirée, sans attendre la suite des négociations sur le plan en vingt points du président américain.

Après sa première phase avec cessez-le-feu, retour des otages israéliens et échange de prisonniers palestiniens, la suite du projet américain prévoit, en particulier, la mise en place à Gaza d'une gouvernance dont le mouvement islamiste palestinien serait exclu.

