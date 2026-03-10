  1. Clients Privés
Face à la menace des groupes extrémistes Les Etats veulent faciliter l'écoute téléphonique en Suisse

ATS

10.3.2026 - 10:12

Les écoutes téléphoniques doivent être facilitées en Suisse. Le Conseil des Etats a accepté mardi plusieurs motions voulant étendre la surveillance aux groupes extrémistes. La manifestation qui a dérapé à Berne en novembre a motivé le dépôt de ces textes.

Le sénateur PLR Josef Dittli a su convaincre le reste du Conseil des Etats mardi (archives).
ATS

Keystone-SDA

10.03.2026, 10:12

10.03.2026, 10:41

«Les émeutes du 11 novembre à Berne ont clairement montré que les groupes extrémistes représentaient une menace toujours plus violente et explosive», a déclaré le motionnaire Josef Dittli (PLR/UR). La manifestation pro-Palestine avait fait plusieurs blessés, parmi lesquels des policiers et des manifestants.

Les mesures de recherches soumises à autorisation, comme l'écoute téléphonique, doivent donc s'étendre à l'extrémisme violent. Aujourd'hui, ces mesures ne sont possibles qu'en cas de terrorisme, de prolifération d'armes nucléaires ou d'attaques visant des infrastructures critiques.

Les sénateurs ont suivi le PLR par 36 voix contre 3. Ils ont dans la foulée accepté un texte similaire de Marianne Binder-Keller (C/AR) et une motion d'Andrea Gmür-Schönenberger (C/LU) voulant renforcer la lutte contre la désinformation venant de l'étranger.

Le dossier part au National.

