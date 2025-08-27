  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Discrimination potentielle Les femmes mariées gagnent nettement moins que les hommes en Suisse

ATS

27.8.2025 - 11:04

Les femmes mariées gagnent nettement moins que les hommes mariés, en particulier les mères. L'écart est plus faible entre les célibataires, montre un rapport de la Confédération. Une partie de cet écart reste inexpliquée et pourrait être due à une discrimination.

Les femmes mariées avec enfants gagnent toujours nettement moins que les hommes (illustration).
Les femmes mariées avec enfants gagnent toujours nettement moins que les hommes (illustration).
ATS

Keystone-SDA

27.08.2025, 11:04

27.08.2025, 11:38

En 2022, dans les secteurs privé et public, les femmes mariées ont gagné nettement moins que les hommes mariés (-16%). Cet écart entre les sexes est de 1,3% pour les salariés célibataires, selon un rapport de l'Office fédéral de la statistique adopté mercredi par le Conseil fédéral en réponse à un postulat du Parlement.

L'écart salarial entre les sexes est particulièrement marqué chez les personnes mariées ayant des enfants: il grimpe à 21%, alors que les femmes célibataires sans enfant gagnent 1,9% de moins que les hommes célibataires sans enfant.

Le différentiel de salaire associé à la parentalité (présence ou absence d'enfants) reste bien plus prononcé auprès des hommes qu'auprès des femmes: parmi les cadres moyens et supérieurs, l'écart des salaires lié au fait d’être parent atteint +21,4% en faveur des hommes avec enfants par rapport aux hommes sans enfants, contre seulement +6,6% en faveur des femmes avec enfants par rapport aux femmes sans enfants.

Hausse de l'écart avec l'âge

De manière générale, le rapport note aussi que la différence salariale augmente régulièrement avec l'âge. A nouveau, ce phénomène s'observe en particulier chez les personnes mariées: dans la tranche d'âge des moins de 29 ans, les femmes gagnent 6,6% de moins que les hommes, alors que dans la tranche d'âge 30-49 ans, cette différence atteint 12,6%, et même 19,7% pour les 50 ans et plus.

Plus le taux d'occupation est élevé, plus la différence salariale entre les sexes est importante. Les femmes à plein temps gagnent 11% de moins que leurs collègues masculins. Pour un taux d'occupation inférieur à 50%, l'écart salarial en défaveur des femmes est de 1,2%.

Plus le poste est élevé dans la hiérarchie, plus l'écart salarial est là encore important au détriment des femmes. Celles-ci gagnent 14,7% de moins que les hommes dans les postes à haut niveau de responsabilité, contre 5,7% de moins dans les postes sans fonction de cadre. La proportion de femmes diminue régulièrement à mesure que la position professionnelle s’élève, rappelle le rapport.

Discrimination potentielle

Les analyses montrent que les différences salariales d'un sexe à l'autre sont mesurables. Elles sont en partie dues à des facteurs structurels, notamment le niveau de formation, le nombre d'années de service ou la fonction hiérarchique.

Une bonne partie (48% en moyenne) de l'écart salarial entre les sexes reste toutefois inexpliquée. Cette différence pourrait être due à une discrimination potentielle, estime le rapport. Mais aussi à des caractéristiques dont l'analyse n'a pas tenu compte.

Ces nouvelles variables liées au statut familial apportent une plus-value pour expliquer certains écarts salariaux. Mais le Conseil fédéral estime qu'elles ne peuvent pas être invoquées pour légitimer des différences de salaires entre les sexes, écrit-il. La loi interdit toute discrimination salariale entre femmes et hommes se fondant sur l'état civil ou la situation familiale.

Les plus lus

Météo dantesque : un véritable déluge va s’abattre sur la Suisse
Macron valide un vote à haut risque et tente d'éviter le chaos
Des lapins sauvages avec d’étranges excroissances sur la tête
Des fonctionnaires provoquent la fureur de Donald Trump
Ce milliardaire philanthrope est dans le viseur de Trump
Et si Paris prenait une décision radicale face au surtourisme ?