Comme partout dans le monde, les femmes se mobiliseront samedi dans les rues de Suisse, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. A Lausanne, Genève ou Zurich notamment, elles dénonceront «la montée du fascisme et des offensives réactionnaires».

Les manifestantes réaffirmeront par ailleurs leur solidarité internationaliste dans les différents pays où les femmes et les minorités de genre subissent la répression, les violences sexuelles ou la guerre (image d'illustration, archives). sda

«Nous refusons le contrôle de nos corps, le démantèlement des droits reproductifs, ou la banalisation des violences transphobes et racistes», soulignent les organisatrices dans leurs appels à manifester. Ces dernières exigent par ailleurs des moyens concrets et immédiats pour mettre fin aux violences sexistes et sexuelles.

Discrimination salariale

Les revendications féministes portent également sur le terrain économique. Une coalition de 52 organisations a dénoncé en début de semaine une discrimination salariale «qui demeure et augmente», malgré l'obligation pour les grandes entreprises d'analyser les salaires. Le Conseil fédéral est appelé à l'action.

«Une femme perd en moyenne environ 8000 francs de salaire par an. Cela n'est plus acceptable», a critiqué la Coalition contre la discrimination salariale dans une lettre ouverte adressée au gouvernement. Les mesures qui reposent sur des directives non sanctionnables, voire sur le volontariat, ne suffisent pas.

Les organisations signataires de la lettre ouverte exigent notamment un contrôle actif du respect des obligations légales, l'introduction de sanctions et l'obligation de répéter l'analyse des salaires tous les quatre ans. La loi doit en outre être élargie à toutes les entreprises de plus de 50 collaborateurs.

Un rapport publié vendredi par le Conseil fédéral est venu apporter de l'eau à leur moulin. Il montre que plus de la moitié des employeurs manquent à leurs obligations d’analyser l’égalité des salaires.

Pour l'Union syndicale suisse (USS), «les analyses n'atteignent pas leur but. Il faut maintenant des contrôles, des amendes et une hausse des salaires».