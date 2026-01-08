  1. Clients Privés
Drame de Crans-Montana Les gérants du «Constellation» seront entendus vendredi en tant que prévenus

ATS

8.1.2026 - 17:48

Les propriétaires du bar «Le Constellation» de Crans-Montana seront entendus par la justice valaisanne, vendredi matin à Sion. Il s’agira de leur première audition en tant que prévenus de l’incendie du réveillon.

Depuis les premières heures du drame, «des dizaines d’auditions» ont déjà été menées par la Police cantonale valaisanne (archives).
Depuis les premières heures du drame, «des dizaines d’auditions» ont déjà été menées par la Police cantonale valaisanne (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.01.2026, 17:48

08.01.2026, 17:55

Contactée par Keystone-ATS, vendredi, la procureure générale du canton du Valais, Beatrice Pilloud précise qu’il ne s’agit pas de la première audition des deux époux Jacques et Jessica Moretti, à la suite du drame du 1er janvier. «Mais, en effet, pour la première fois, ils seront entendus comme prévenus».

Depuis les premières heures du drame, «des dizaines d’auditions» ont déjà été menées par la Police cantonale valaisanne et/ou le Ministère public, précise Beatrice Pilloud.

Drame de Crans-Montana. Martigny, capitale mondiale du recueillement

Drame de Crans-MontanaMartigny, capitale mondiale du recueillement

Concernant le statut de partie civile demandé dans cette affaire par la commune de Crans-Montana, le Ministère public valaisan n'a encore pas tranché la question.

Le parquet de Rome saisit

Cité parmi les avocats valaisans disponibles pour représenter une des victimes ou son entourage selon une liste fournie par le Ministère public, Me Basile Couchepin a décidé de se récuser pour éviter toute apparence de partialité, précise-t-il, jeudi, dans un communiqué. Basile Couchepin n'est autre que le président du conseil de la magistrature, en Valais.

«Malentendu». Aucun journaliste déguisé en médecin n'a tenté de s'introduire à l'hôpital

«Malentendu»Aucun journaliste déguisé en médecin n'a tenté de s'introduire à l'hôpital

De son côté, le parquet de Rome, après celui de Paris, a ouvert une enquête sur l'incendie de Crans-Montana. L'enquête porte sur les chefs d'accusation d'homicide involontaire et d'incendie criminel.

Le parquet du Brabant wallon, en Belgique, a également ouvert un dossier judiciaire dans le cadre du drame survenu le 1er janvier à Crans-Montana (VS). C'est ce qu'a indiqué jeudi le procureur du Roi Marc Rézette à l'agence Belga. Une élève belge de sixième secondaire a perdu la vie dans l'incendie.

