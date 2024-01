Tous les garçons de onze à quatorze ans doivent désormais se faire vacciner contre les papillomavirus humains (HPV), et non plus seulement les filles de cet âge. C'est ce que recommandent l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV).

Les papillomavirus humains sont à l'origine d'infections fréquentes, parfois cancérogènes. Tatiana Buzmakova / Getty Images

Jusqu'à présent, il existait en Suisse une recommandation de vaccination complémentaire contre les HPV pour les garçons de onze à dix-neuf ans, a rappelé l'OFSP lundi. Depuis le début de l'année, l'OFSP et la CFV recommandent désormais cette vaccination comme vaccination de base pour tous les jeunes de onze à quatorze ans, indépendamment de leur sexe.

La Confédération et la CFV réagissent aux rapports faisant état d'infections accrues par les HPV chez les hommes. La vaccination contre les HPV est en grande partie perçue comme une «vaccination contre le cancer du col de l'utérus», écrit l'OFSP. Or les papillomavirus peuvent également provoquer un cancer chez les individus de sexe masculin.

Selon l'OFSP, la vaccination protège mieux si elle est effectuée avant les premiers contacts sexuels. Selon le monitoring cantonal de la couverture vaccinale, 71% des filles et 49% des garçons étaient vaccinés contre le HPV en 2021. Mais les différences entre cantons sont considérables.

L'OFSP et la CFV ont adapté d'autres recommandations de vaccination début 2024. Ainsi, une vaccination complémentaire contre les maladies à pneumocoques est désormais recommandée pour toutes les personnes âgées de 65 ans et plus.

sr, ats