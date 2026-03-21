Les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé samedi avoir ciblé un avion F-16 israélien survolant le centre du pays.

L'armée israélienne avait pour sa part indiqué plus tôt qu'un missile sol-air avait été tiré contre un appareil israélien lors d'une «activité opérationnelle» en Iran, sans préciser le type d'avion. AFP

Keystone-SDA ATS

L'Iran est en guerre avec Israël et les Etats-Unis depuis les frappes américano-israéliennes contre la République islamique le 28 février, un conflit qui s'est depuis étendu au Moyen-Orient.

«Un avion de chasse F-16 ennemi appartenant au régime sioniste a été touché à 03h45 dans le centre de l'Iran», ont affirmé sur leur site Sepah News les Gardiens, armée idéologique de la République islamique.

L'armée israélienne avait pour sa part indiqué plus tôt qu'un missile sol-air avait été tiré contre un appareil israélien lors d'une «activité opérationnelle» en Iran, sans préciser le type d'avion.

«Aucun dommage»

Elle a ajouté qu'"aucun dommage n'avait été causé à l'appareil». Il n'était pas immédiatement clair si les déclarations iraniennes et israéliennes faisaient référence au même incident.

Des médias iraniens ont également diffusé une image montrant de la fumée dans le ciel, affirmant qu'un autre appareil avait été visé, en ne précisant ni son type, ni s'il appartenait à Israël ou aux Etats-Unis.

L'AFP n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante cette image. Ces informations interviennent quelques jours après que les Gardiens de la Révolution ont affirmé qu'un avion F-35 américain avait été «touché et gravement endommagé dans le ciel du centre de l'Iran».

Jeudi, CNN, citant deux sources proches du dossier, a rapporté qu'un F-35 américain avait «effectué un atterrissage d'urgence sur une base américaine au Moyen-Orient après avoir été touché par ce qui serait un tir iranien».