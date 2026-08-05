blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Actu et dicton du jour Les Genevois ne sont pas tous égaux face à la canicule

Les points forts du jour

CINÉMA : C'est parti pour onze jours de cinéma à Locarno (TI). La 79e édition du Festival du film s'ouvre mercredi avec une programmation qui mêle grands noms et découvertes sur la Piazza Grande et dans les salles obscures et climatisées.

DÉFENSE : Le Département fédéral de la défense (DDPS) tient un point de presse mercredi à Berne sur l'état de la conception de sa logistique.

CYCLISME : Les coureuses du Tour de France cycliste féminin ont rendez-vous mercredi avec une 5e étape accidentée, longue de 140 km et avec 2880 m de dénivelé positif entre Mâcon et Belleville-en-Beaujolais.

Vu dans la presse

CANICULE : Les Genevois ne sont pas tous égaux face à la canicule, révèle une étude de l'université de Genève, relayée mercredi par la Tribune de Genève et 24 Heures. Les conditions sociales influencent aussi fortement la capacité des personnes à supporter les fortes températures.



Selon l'étude, les femmes, les personnes âgées, les ménages modestes et les locataires souffrent davantage des vagues de chaleur que les autres. Les troubles du sommeil constituent le problème le plus fréquent. Viennent ensuite les difficultés à travailler, à se concentrer, la déshydratation ou encore une plus grande irritabilité, découlant sur une dégradation du bien-être général.

SANTÉ : Une majorité de Suisses rejettent le projet du Conseil fédéral de faire passer la franchise minimale de l'assurance maladie de 300 à 400 francs, rapporte mercredi Le Temps, citant un sondage du comparateur pour assurance bonus.ch.

Selon l'enquête réalisée auprès de 5500 assurés, 59% d'entre eux sont défavorables au relèvement de la franchise. Le rejet atteint même 69% chez les moins de 30 ans. Les femmes y sont également davantage hostiles que les hommes, à 64% contre 56%. Par langue, 55% des Alémaniques se disent opposés à la réforme, 58% des Suisses italiens et 64% des Romands. Le projet du Conseil fédéral met en oeuvre une motion adoptée par le Parlement en mars 2025.

FRONTALIERS : Le nombre de Suisses vivant dans les pays voisins a augmenté de 14% au cours des sept dernières années, relèvent mercredi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger, en se basant sur les données de l'Office fédéral de la statistique. 154'700 Helvètes vivent à proximité de la frontière suisse.

La très grande majorité d'entre eux (80%) se sont établis en France. La Haute-Savoie, en France, le district de Fribourg, en Allemagne, ainsi que la principauté du Liechtenstein ont enregistré la plus forte hausse de l'émigration suisse.

NATIONALITÉ : Plus d'un tiers des Suisses de l'étranger âgés de 18 ans ne s'inscrivent pas au registre des Suisses de l'étranger, affirme mercredi le Blick. Or, les Suisses nés à l'étranger et possédant une autre nationalité doivent se présenter auprès d'une autorité suisse avant leur 26e anniversaire.

S'ils ne le font pas, ils perdent automatiquement leur nationalité suisse, écrit le journal. Interrogé, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dit ne pas être en mesure de chiffrer le nombre de personnes concernées.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2021) : de violents incendies de forêt frappent la Grèce, touchant plusieurs banlieues d'Athènes.

- Il y a 10 ans (2016) : ouverture des JO d'été de Rio de Janeiro, premiers jeux Olympiques d'été organisés en Amérique du Sud. Pour la première fois, une équipe de réfugiés participe à l'événement.

- Il y a 10 ans (2016) : décès de l'ancien conseiller fédéral Alphons Egli (PDC/LU), membre du collège fédéral de 1982 à 1986.

- Il y a 20 ans (2006) : décès du cinéaste grison Daniel Schmid ("La Paloma», «Schatten der Engel» (Les ombres des anges), «Beresina ou Les derniers jours de la Suisse"). Il avait reçu un Léopard d'honneur au Festival international du film de Locarno en 1999.

Le dicton du jour

«À Saint-Abel, faites vos confitures de mirabelles».