  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Votations Les Genevois ne veulent pas d'aide pour les soins dentaires

ATS

30.11.2025 - 12:21

Les Genevois ne veulent pas d'aide pour les soins dentaires. Selon les premiers résultats, l'initiative du PS, qui prévoyait un chèque annuel de 300 francs, est refusée de justesse dimanche. Le contreprojet est aussi rejeté.

Les Genevois ne veulent pas d'aide pour les soins dentaires. L'initiative du PS, qui prévoyait un chèque annuel de 300 francs, est refusée de justesse dimanche, tout comme le contreprojet (archives).
Les Genevois ne veulent pas d'aide pour les soins dentaires. L'initiative du PS, qui prévoyait un chèque annuel de 300 francs, est refusée de justesse dimanche, tout comme le contreprojet (archives).
ATS

Keystone-SDA

30.11.2025, 12:21

30.11.2025, 12:25

L'initiative «Pour des soins dentaires accessibles à toute la population» récolte 50,51% de «non», selon les résultats basés sur près de 95% des votants. Elle prévoyait un chèque dentaire annuel pour les personnes éligibles aux subsides d'assurance-maladie mais qui ne bénéficient d'aucune autre forme d'aide sociale et qui renoncent parfois à aller chez le dentiste pour des raisons financières.

Le coût total du dispositif était estimé à 45,5 millions de francs, avec des actions de prévention et la création d'un poste de dentiste cantonal. Mais ces mesures étaient jugées inefficaces par la droite et le Conseil d'Etat. D'où l'élaboration d'un contreprojet qui prévoit notamment un soutien financier plus ciblé. Cette proposition alternative est refusée par 55,53% des votants.

Les plus lus

Votations: Qui a voté quoi et où ? Tous les résultats...
Résultats et réactions: le suivi des votations en direct !
«Pourquoi vous plaignez-vous?» : une lettre anonyme choque les habitants de Blatten
Soupçons de fraude électorale à Vernier : aucun résultat attendu dimanche
Lando Norris sacré champion du monde de F1 dimanche si...
Le fondateur de Dignitas, Ludwig A. Minelli, est décédé peu avant ses 93 ans