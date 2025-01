Les Genevois verront leurs impôts sur le revenu baisser en 2025. Acceptés en votation en novembre, les nouveaux barèmes dépendent des catégories de revenu imposable. La classe moyenne, qui ne reçoit aucune aide étatique, peut s'attendre à une diminution allant jusqu'à 11,4%.

Keystone-SDA, za, ats ATS

Pour les franges les plus aisées de la population, l'allègement sera de l'ordre de 5,3%, tandis qu'il se situera à 8,8% pour les contribuables avec les plus bas revenus imposables. Plus de la moitié des contribuables qui paient un impôt sur le revenu va bénéficier d'une baisse d'impôts d'au moins 10%.

Inscrite dans le programme de législature du Conseil d'Etat, cette réforme vise à redonner du pouvoir d'achat à la population, en particulier à la classe moyenne. Il s'agit de la plus importante baisse d'impôts pour les personnes physiques à Genève depuis 1999. Elle permettra de rapprocher la taxation genevoise de celle des autres cantons, sauf pour les gros revenus.

Douze acomptes

Cette diminution d'impôts, à laquelle la gauche s'est opposée, va faire perdre au canton 326 millions de recettes fiscales. Résultat: le budget 2025 prévoit un déficit de 255,7 millions. Or ces dernières années, malgré les déficits attendus, les comptes ont affiché d'importants excédents: 727 millions en 2022 et un record de 1,4 milliard en 2023.

Autre nouveauté en 2025: les Genevois payeront leurs acomptes d'impôts en douze tranches, contre dix jusqu'à présent. Objectif: mieux répartir la charge sur l'ensemble de l'année. Un formulaire en ligne sur le site de l'Etat permet à chaque contribuable de calculer ses futurs impôts et de modifier le montant de ses acomptes à la hausse ou à la baisse.